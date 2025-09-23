"Не секрет, что не только Франция, а в целом Европа находится в социально-экономическом кризисе, в том числе из-за развязанной санкционной войны против России. Это серьезно повысило стоимость коммунальных услуг, энергоресурсов, привело к сокращению промышленности и ее релокации в другие регионы, включая США и Азию. В этих условиях вполне естественно, что в том числе Франция сталкивается с дефицитом бюджета и необходимостью урезания расходов. Люди, естественно, протестуют, но корень проблемы не в самом сокращении социальных программ, а во внешней и экономической политике ЕС. Очень долгое время эта проблема компенсировалась за счет постоянных эмиссий Европейского центробанка, но сейчас система уже не справляется, и уровень жизни во Франции, Германии и других странах будет постепенно снижаться. До тех пор, пока Европа не откажется от своей неоколониальной политики".