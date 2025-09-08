Мендкович: Значение западных стран в мировой экономике падает

"Безусловно, отразить удар можно, и с каждым годом это становится все легче, потому что значение западных стран в мировой экономике падает. Наоборот, начинают расти Южная и Восточная Азия, а также Африканский континент, - заявил Никита Мендкович. - В этих условиях и Россия еще до всех этих потрясений начала переориентироваться на новые рынки. Другие страны, включая Китай и Индию, ориентируются на создание новой системы международной торговли, независимой от США и доллара. Это позволит легче отражать экономическую и иные формы гибридной агрессии Запада".