Мендкович: Значение западных стран в мировой экономике падает
Тарифная война Трампа не сможет нанести существенного урона экономике БРИКС. Подобная форма американской агрессии лишь ускорит создание новой системы торговли. Такое мнение выразил политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия) Никита Мендкович.
"Безусловно, отразить удар можно, и с каждым годом это становится все легче, потому что значение западных стран в мировой экономике падает. Наоборот, начинают расти Южная и Восточная Азия, а также Африканский континент, - заявил Никита Мендкович. - В этих условиях и Россия еще до всех этих потрясений начала переориентироваться на новые рынки. Другие страны, включая Китай и Индию, ориентируются на создание новой системы международной торговли, независимой от США и доллара. Это позволит легче отражать экономическую и иные формы гибридной агрессии Запада".