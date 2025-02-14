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Меткое, справедливое, честное слово - профессионализм белорусских журналистов отметили в Минобороны
В армии учат метко стрелять. Но меткое слово может быть гораздо опаснее пули и по радиусу воздействия, и по влиянию на сознание людей. 14 февраля министр обороны отметил профессионализм белорусских журналистов и поблагодарил за вклад в информационное сопровождение деятельности Вооруженных Сил. Как подчеркнул Виктор Хренин, интерес СМИ к армии - это следствие общественного запроса на информацию.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Сегодня вопрос безопасности не сходит с уст у всех наших людей. А так как Вооруженные Силы отвечают за вопрос военной безопасности, то мы, люди в погонах, считаем, что мы просто обязаны нашим людям показать, что их семьи, их дом находятся под надежной защитой. И несмотря на то что Вооруженные Силы не совсем открытая организация нашего государства, однако мы все равно находим различные формы и способы, чтобы показать нашим людям, как функционирует военная организация государства. И, конечно, мы это делаем с вашей помощью".
Белорусские журналисты - победители творческого конкурса Министерства обороны
Прямиком с военных сборов на церемонию награждения приехал и корреспондент "Первого информационного" Владимир Королев. Он отмечен Министерством обороны за серию репортажей о присяге, учениях, военных выставках. Прапорщик запаса только находясь в армии (сейчас в войсках проходит проверка боеготовности) осознал, насколько масштабная структура Вооруженные Силы.
Владимир Королев, корреспондент телеканала "Первый информационный":
"То, что увидит зритель, саму спецоперацию, яркую фазу, - это лишь маленький момент, а сейчас армия отрабатывает слаженность на протяжении каждого этапа. Это достаточно интересно, это достаточно масштабно, и находясь в армии, я вижу эту мощь, силу и эти возможности. Это действительно впечатляет!"
Чтобы соблюдать паритет между дозволенным и возможным, нужна грамотная работа журналиста, поэтому военная тематика имеет свои нюансы: где-то сложные, своеобразные, но интересные. Очень запоминаются зарубежные командировки. Например, на полигон Ашулук. Активная фаза учений поражает. Где еще воочию увидишь пуски ракет, другие мероприятия боевой подготовки? Этим, кстати, всегда отличаются съемки в армии.
Журналисты, как и силовые структуры, - на передовой
Проект "Первого информационного" "Боевое дежурство", рассказывающий о военно-политической обстановке, национальной безопасности и армейских буднях, ежедневно в эфире. Бесспорный лидер, впрочем, как вся большая команда "Первого информационного", отмечен наградой от Министерства обороны. И здесь уместно сказать: сегодня все понимают, что мир - это наше общее дело.