3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Минское "Динамо" готовится к первому домашнему матчу сезона
Хоккейное столичное "Динамо" неплохо выступило на первой выездной серии в КХЛ. "Зубры" набрали 6 баллов из 10.
Прямо сейчас бело-синие готовятся к первому домашнему поединку в регулярном сезоне. Генеральный директор клуба Артем Каркоцкий рассказал, что ожидает зрителей на "Минск-Арене".
"Выезд получился удачным, но есть моменты, над которыми надо подумать и поработать. Новички нашей команды проявили себя хорошо. Молодежь тоже сыграла свою роль. Это только начало, поэтому команда еще не на 100 % сыграна и готова. Наши самые главные победы еще впереди", - отметил Артем Каркоцкий.
Буквально считаные дни остаются до первого домашнего матча открытия нового сезона КХЛ.
"Нам важен каждый болельщик нашего клуба. Все это понимают и трудятся на износ", - поделился генеральный директор ХК "Динамо-Минск".
22 сентября белорусы увидят своими глазами на "Минск-Арене" частично обновленную команду в первом, самом ярком матче этого сезона.
"Это будет яркий момент космоса, соприкасающийся с белорусскими традициями, с нашими национальными звуками, с перевоплощением арены в цвета "Динамо". Каждый болельщик получит майку в подарок, которую оденет, и мы увидим потрясающую картину визуально. Это все подкрепится игрой нашей команды, которая, я уверен, будет играть с чистой совестью, с открытой душой и горячим сердцем", - рассказал Артем Каркоцкий.