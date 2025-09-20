3.64 BYN
Фестиваль "Жураўлі і журавіны" проходит в Миорском районе
"Жураўлі і журавіны" - это самобытный белорусский фестиваль, который собрал белорусов и иностранных гостей в Миорском районе. Здесь на берегу озера чествуют победителей конкурса по благоустройству и сбору клюквы.
Болотный массив Ельня занимает первое место в Беларуси по запасам этой ягоды. В рамках фестиваля также звучали мелодии из каждого района Витебской области.
Для любителей природных пейзажей организовали экскурсии на болото Ельня и бесплатные автобусы для наблюдения за журавлями через телескоп.
Дмитрий Морозов, директор агентства по туризму:
"Очень важно сейчас найти варианты монетизации продуктов, которые предлагаются здесь, без ущерба природе и тем уникальным территориям, которые привлекают огромное количество туристов".
Также в программе фестиваля - выпечка и мясная продукция с ягодами, натуральные морсы и сувениры от местных ремесленников. Вечером гостей ждет праздничная дискотека.