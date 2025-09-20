Фестиваль "Жураўлі і журавіны" проходит в Миорском районе

"Жураўлі і журавіны" - это самобытный белорусский фестиваль, который собрал белорусов и иностранных гостей в Миорском районе. Здесь на берегу озера чествуют победителей конкурса по благоустройству и сбору клюквы.

Болотный массив Ельня занимает первое место в Беларуси по запасам этой ягоды. В рамках фестиваля также звучали мелодии из каждого района Витебской области.

Для любителей природных пейзажей организовали экскурсии на болото Ельня и бесплатные автобусы для наблюдения за журавлями через телескоп.

Дмитрий Морозов, директор агентства по туризму:

"Очень важно сейчас найти варианты монетизации продуктов, которые предлагаются здесь, без ущерба природе и тем уникальным территориям, которые привлекают огромное количество туристов".