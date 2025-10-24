3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Международный библиотечный конгресс в Минске объединил 17 стран-участниц
Представители 17 стран принимают участие в библиотечном конгрессе в Минске, который проходит в Национальной библиотеке Беларуси. Среди стран - Россия, США, Армения, Индонезия, Оман и другие.
Среди важных тем обсуждают образ библиотек в военное лихолетье, а также функции книжных хранилищ в цифровую эпоху. 24 октября на форуме ожидаются интерактивы и мастер-классы.
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:
"Главное, что мы говорим на одном языке книг и культуры. Те вопросы, которые мы поднимаем, актуальны для разных стран".
В первый день форума прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и Национальным центром рукописей и редких книг Казахстана. Большое внимание страны-партнеры уделят реставрации книжных памятников. Также уже заключено культурное соглашение с Национальной библиотекой Кубы имени Хосе Марти. Книжные партнеры реализуют проекты к 100-летию Фиделя Кастро. Активный библиотечный обмен и с российской стороной. Союзные государства работают в области информационных ресурсов.