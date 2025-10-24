Международный библиотечный конгресс в Минске объединил 17 стран-участниц

Представители 17 стран принимают участие в библиотечном конгрессе в Минске, который проходит в Национальной библиотеке Беларуси. Среди стран - Россия, США, Армения, Индонезия, Оман и другие.

Среди важных тем обсуждают образ библиотек в военное лихолетье, а также функции книжных хранилищ в цифровую эпоху. 24 октября на форуме ожидаются интерактивы и мастер-классы.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Главное, что мы говорим на одном языке книг и культуры. Те вопросы, которые мы поднимаем, актуальны для разных стран".