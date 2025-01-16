Международные наблюдатели более чем из 40 стран уже в Минской области

О высоком интересе к президентским выборам говорит и следующий факт. На сегодня уже аккредитованы наблюдатели более чем из 40 стран, в том числе ЕС, Азии, Африки.

Особенности проведения выборов в Минской области сегодня обсудили на встрече руководства комиссии по выборам Президента с представителями Исполкома СНГ. От этой структуры уже аккредитованы свыше 300 международных наблюдателей. По их словам, мониторинг идет повсеместно. На данный момент нарушений не выявлено. Что касается самой области, то 16 и 17 января бюллетени для голосования поступают во все районы, где их распределят по участковым комиссиям. Всего в центральном регионе их 894. Число избирателей - более 1,1 млн - из них свыше 10 тыс. будут голосовать впервые.