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Международные наблюдатели более чем из 40 стран уже в Минской области

О высоком интересе к президентским выборам говорит и следующий факт. На сегодня уже аккредитованы наблюдатели более чем из 40 стран, в том числе ЕС, Азии,  Африки. 

Особенности проведения выборов в Минской области сегодня обсудили на встрече руководства комиссии по выборам Президента с представителями Исполкома СНГ. От этой структуры уже аккредитованы свыше 300 международных наблюдателей. По их словам, мониторинг идет повсеместно. На данный момент нарушений не выявлено.  Что касается самой области, то 16 и 17 января бюллетени для голосования поступают во все районы, где их распределят по участковым комиссиям. Всего в центральном регионе их 894. Число избирателей  - более 1,1 млн - из них свыше 10 тыс. будут голосовать впервые.  

В планах наблюдателей от СНГ побывать в районных комиссиях. 16 января они посетили избирательные участки в Слуцке и Столбцах. В  ближайшем маршруте - Дзержинск, Борисов, Молодечно.