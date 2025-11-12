МИД Беларуси: Односторонние действия Литвы по закрытию границы нарушили международные соглашения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1a7a24-e216-4cda-9665-3d67465e6626/conversions/6bb0b6de-0371-4c86-8cf0-87c2f3a18bbe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1a7a24-e216-4cda-9665-3d67465e6626/conversions/6bb0b6de-0371-4c86-8cf0-87c2f3a18bbe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1a7a24-e216-4cda-9665-3d67465e6626/conversions/6bb0b6de-0371-4c86-8cf0-87c2f3a18bbe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1a7a24-e216-4cda-9665-3d67465e6626/conversions/6bb0b6de-0371-4c86-8cf0-87c2f3a18bbe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков доложил главе государства Александру Лукашенко о ситуации на белорусско-литовской границе и мерах по ее урегулированию. Президентом даны соответствующие поручения для ускорения процесса восстановления нормального функционирования всех пунктов пропуска в соответствии с международными договорами.

"Республика Беларусь полностью выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской государственной границы с функционированием всех пунктов пропуска, которые предусмотрены в нашей договорно-правовой базе, с восстановлением нормального взаимодействия по линии соответствующих служб, обеспечивающих функционирование границы на полном основании тех договорно-правых документов, которые подписаны и действуют между нашими государствами", - подчеркнул Рыженков.

По словам министра, действия литовской стороны противоречат правовой базе между двумя странами. "Односторонние действия литовской стороны были выполнены не в соответствии с этими соглашениями, нарушили не только дух, но и юридическую букву этих соглашений", - заявил глава МИД. Он напомнил о существующих договорах - договор о добрососедстве и сотрудничестве, договор о режиме государственной границы, соглашение о пунктах пропуска, соглашение об автомобильных перевозках и соглашение о транзите наших грузов через инфраструктуру Литовской Республики.

"Принято решение, что дальнейшими переговорами с литовской стороной будет заниматься Министерство иностранных дел, потому что следующие меры должны в себя включать целый комплекс политических, дипломатических решений", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

"Я очень надеюсь, что если литовская сторона действительно готова соблюдать интересы своих граждан, действительно готова выстраивать свои действия в соответствии с нуждами и требованиями тех предпринимателей, которые в настоящее время страдают от этих односторонних мер Литовской Республики, то она в ближайшее время позитивно ответит на наши предложения. Мы готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий", - заявил министр.

МИД Беларуси подтвердил нацеленность на восстановление нормального функционирования границы в интересах граждан обеих стран.