Минэнерго сообщил о фейковом видео о дефиците топлива в Беларуси
Автор:Редакция news.by
В Министерстве энергетики Республики Беларусь заявили, что информация, которая распространяется по редакциям СМИ о дефиците топлива в Беларуси и пересмотре соглашения с Россией о поставках топлива, не является действительной. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Это изготовленный с помощью нейросети видеоролик с наложенным фальшивым звуком.
Минэнерго просит читателей доверять только официальным источникам информации.