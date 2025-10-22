Минэнерго сообщил о фейковом видео о дефиците топлива в Беларуси

В Министерстве энергетики Республики Беларусь заявили, что информация, которая распространяется по редакциям СМИ о дефиците топлива в Беларуси и пересмотре соглашения с Россией о поставках топлива, не является действительной. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу ведомства.