Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Минэнерго сообщил о фейковом видео о дефиците топлива в Беларуси

Изображение
Фото Минэнерго

В Министерстве энергетики Республики Беларусь заявили, что информация, которая распространяется по редакциям СМИ о дефиците топлива в Беларуси и пересмотре соглашения с Россией о поставках топлива, не является действительной. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Это изготовленный с помощью нейросети видеоролик с наложенным фальшивым звуком.

Минэнерго просит читателей доверять только официальным источникам информации.

Разделы:

Общество

Теги:

БеларусьМинэнерго