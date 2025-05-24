"Минск-Арена" собрала 12 тыс. школьников на праздник "Последний звонок"

24 мая в Минске праздник, которого не было в дневнике, но который точно запомнится на всю жизнь. "Последний звонок" на "Минск-Арене" проходит уже в четвертый раз. Но каждый год новые идеи и эмоции. На праздник собрались около 12 тыс. участников. Это выпускники всех районов города, их педагоги, а также почетные гости.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. У вас все для этого есть: знания, красота, молодость, амбициозность и креативность. У вас впереди много дорог, вы должны выбрать их сами и сами строить свою жизнь. Уверен, у вас все получится, потому что вы лучшие".

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Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Сегодня мы гордимся, что наша молодежь является самой лучшей. То, что впереди у вас открыты все двери. Знаете, ваши педагоги, родители вложили вам в душу, сделали все, чтобы вы выбрали свой путь. А мы хотим вам пожелать только удачи, доброго пути".

В школах Беларуси сегодня прозвенел последний звонок - особенный день для 56 тысяч выпускников. Впереди у ребят ответственный этап - централизованный экзамен и тестирование.

Несколько инсайдов творческой программы. В концерте приняло участие более полутысячи артистов, 29 творческих коллективов. Школьный вальс станцевали 32 пары классных руководителей и учеников. Последний звонок также дали юные артисты.

Мероприятие организовано в формате концертно-хореографического шоу, сочетающего музыку, танец и современные визуальные технологии. На сцене звучат поздравления, исполняются творческие номера от топовых белорусских артистов, а также сцены, символизирующие прощание с беззаботной школьной жизнью.