Минск зеленее Парижа: как в столице улучшают экологию

Председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун поделился подробностями проведения акции "Неделя мобильности" в Минске и по всей Беларуси, а также и рассказал о мерах по улучшению экологии в столице.

Масштабное мероприятие, направленное на популяризацию экологически чистого транспорта и решение проблемы загрязнения воздуха, в 2025 году охватило всю страну, став важным шагом в формировании экологической культуры.

"Неделя мобильности" уже 10 лет является традиционным событием для Минска, но в 2025 году акция вышла на новый уровень.

"В этом году по поручению министра природных ресурсов она массово проводится по всей Республике Беларусь", - отметил Александр Драгун.

Если ранее акция была сосредоточена в столице, то теперь ее цель - донести до всех жителей страны важность борьбы с загрязнением окружающей среды.

Основной акцент акции - борьба с загрязнением атмосферного воздуха, главным источником которого является транспорт. В Минске на долю транспорта приходится 80 % выбросов загрязняющих веществ, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 55 %.

"У нас в стране зарегистрировано более 4 млн транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, из них 880 тыс. - в Минске. Это более 20 %", - отметил председатель, добавив, что в расчет не включен транзитный транспорт и автомобили гостей столицы

"Недели мобильности" призвана привить белорусам привычку использовать экологически чистые виды транспорта. Велосипеды становятся все более популярным выбором, чему способствует развитая инфраструктура Минска: "Инфраструктура города позволяет без проблем добираться почти во все точки, используя именно такой вид транспорта".

Акция стартовала 16 сентября с массового велопробега, за которым последовали выставки и образовательные мероприятия. В одном из торговых центров столицы проходит выставка "История электротранспорта", а в школах проводятся уроки, посвященные проблемам загрязнения окружающей среды и мерам по их решению.

Александр Драгун отметил рост популярности электротранспорта: "В Минске за последние три года зарегистрировано более 11 тыс. единиц электротранспорта. В 2022 году эта цифра была чуть более тысячи".

По словам председателя, Минск демонстрирует значительные успехи в улучшении экологической обстановки: "Сегодня по подсчетам соответствующих служб на каждого жителя столицы приходится одно дерево и 10 кустарников".

Уровень озеленения города превышает 42 %, что ставит Минск впереди таких городов, как Берлин, Варшава и Париж, где этот показатель составляет около 20 %.

В городе созданы более 20 экологических троп, где жители могут наслаждаться природой, дышать свежим воздухом и узнавать больше о флоре и фауне. Особое внимание уделяется чистоте реки Свислочь, протекающей через Минск. "Принимаются меры по очистке ливневого стока, чтобы обеспечить чистоту воды", - отметил Александр Драгун.

Еще одно важное направление - управление отходами. Ежегодно в Минске собирается около 900 тыс. т твердых коммунальных отходов и 3 млн т промышленных отходов.

"90 % промышленных отходов перерабатываются и вовлекаются в оборот. Из коммунальных отходов этот показатель составляет 45-50 %", - сообщил председатель.

Согласно утвержденной стратегии, к 2040 году планируется достичь 90 % переработки коммунальных отходов.