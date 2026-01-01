3.71 BYN
Минский общественный транспорт изменил работу в новогодние праздники
Расписание движения столичного транспорта изменилось в новогодние праздники. В Минске по 9 января внесены временные коррективы в работу городских автобусов, троллейбусов и трамваев.
На новогодние выходные отправились более 20 рейсов пригородных маршрутов. Отменены: Минск - Вышково, Минск - Мариполь через Стукатичи, Минск - Заболотье, Минск - Атолино через Прилукскую Слободу, Минск - Лесной и другие.
1, 2 и 7 января наземный транспорт будет работать по воскресному расписанию, кроме троллейбуса № 15 и автобусов № 47С, 71, 96, 132.
Обратите внимание, что 6 января транспорт будет ходить по графику пятницы.
А по 7 января остановили движение автобусы № 171с, 182с, 188с, 196с.
1 января могут полностью перекрыть движение транспорта на пр. Победителей на участке от ул. Мельникайте до пересечения пл. Свободы с ул. Интернациональной. Ограничения на остановку и стоянку машин введут возле Дворца спорта, Октябрьской площади и на территории Верхнего города. Также отметим, что в новогодние выходные ГАИ усилит контроль на дорогах.