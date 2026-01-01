Минский общественный транспорт изменил работу в новогодние праздники

Расписание движения столичного транспорта изменилось в новогодние праздники. В Минске по 9 января внесены временные коррективы в работу городских автобусов, троллейбусов и трамваев.

На новогодние выходные отправились более 20 рейсов пригородных маршрутов. Отменены: Минск - Вышково, Минск - Мариполь через Стукатичи, Минск - Заболотье, Минск - Атолино через Прилукскую Слободу, Минск - Лесной и другие.

1, 2 и 7 января наземный транспорт будет работать по воскресному расписанию, кроме троллейбуса № 15 и автобусов № 47С, 71, 96, 132.

Обратите внимание, что 6 января транспорт будет ходить по графику пятницы.

А по 7 января остановили движение автобусы № 171с, 182с, 188с, 196с.