Недавно в интервью одному из ресурсов США Владимир Зеленский заявил, что переговоры между ним и американским лидером Дональдом Трампом прошли хорошо. В том числе он сказал и то, что украинцы не обстреливают гражданское население, а наносят удары только по военным объектам.

Насколько сегодня это сопоставимо с реальностью, слышат ли правду в ООН и в целом в международном пространстве, рассказал в "Актуальном интервью" посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Если обратиться к историческим аналогиям, то большое количество конфликтов было (либо участие в них отдельных государств) спровоцировано манипуляциями. Не секрет, что присутствие американцев во Вьетнаме началось с инцидента в Тонкинском заливе, который очень долго объясняли, доказывали, что вьетнамцы напали на американский флот, а потом оказалось, что вьетнамских кораблей там не было и вовсе. Но это не отменило убийство 4 млн вьетнамцев и целый ряд конфликтов, спровоцированный этой фейковой информацией, которая буквально должна была шокировать население, законодателей, людей, принимающих решения, чтобы они "благословили" использование вооружения, военных средств, военно-технических возможностей для участия в конфликтах. "Нельзя забывать, что манипуляция и вранье, выносящиеся на международную площадку, не так уж безобидны. Уже виден результат того, когда Зеленский вышел и начал откровенно врать. Ряд парламентов европейских государств (а также в свое время и американский), выделяли колоссальные суммы денег, реагируя на вранье Зеленского, что они в Курской области "ведут себя как люди" (данная цитата, подчеркнул Родион Мирошник, переходит из доклада в доклад. - прим. news.by)", - отметил собеседник.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fed3261-a0dc-4e6a-b47f-b21040ac5dc0/conversions/fa1779ba-a12c-4767-b36f-6460b78f5ead-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fed3261-a0dc-4e6a-b47f-b21040ac5dc0/conversions/fa1779ba-a12c-4767-b36f-6460b78f5ead-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fed3261-a0dc-4e6a-b47f-b21040ac5dc0/conversions/fa1779ba-a12c-4767-b36f-6460b78f5ead-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fed3261-a0dc-4e6a-b47f-b21040ac5dc0/conversions/fa1779ba-a12c-4767-b36f-6460b78f5ead-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня видно, как эти люди вели себя на Курской территории. Родион Мирошник доложил, что они насиловали, убивали, взрывали и захватывали в заложники гражданских жителей. Это уже зафиксировано и подтверждено документально. Однако эксперт обратил внимание на то, что данная информация должна вовремя доходить и получать огласку. А то, что Зеленский врет, для многих уже не является новостью. "Во время Генассамблеи ООН оказался пустым зал, когда выступал Зеленский, потому что для многих понятно, что все его заявления прогнозируемы, что будет вновь ложь, которая закончится просьбами дать денег и вооружение. А для многих это является лакмусовой бумажкой, они понимают, что это неинтересно и не ведет к урегулированию конфликта", - заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

Ложь упирается в простые вещи - наличие спонсоров и дипломатическую крышу.

Родион Мирошник считает, что они немаловажны и на международных площадках, когда страны, выступившие спонсорами начала войны, предоставили вооружение и выделили на это деньги. "Некоторые государства активно "поработали" во многих международных организациях, старались блокировать любую возможность ведения международных расследований, предоставления достоверной информации, обвинений или ретрансляции обвинений в сторону киевского режима, который является неизбирательным в использовании методов ведения войны. Украине было позволено ее спонсорами нарушать нормы, которые были сформированы в виде международного гуманитарного права", - утверждает он.

Определенные страны заверили Украину, что она не будет нести за это ответственность, поэтому Украина "пошла во все тяжкие" - стала использовать вооружение, запрещенное конвенциями, химическое оружие, начали убивать гражданское население, заниматься насилием, мародерством и целенаправленно вести войну с мирными людьми.

Родион Мирошник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54add22b-ce19-4ed5-bcdc-97a69cc83551/conversions/81946124-2b07-4b1d-ada9-baa2ff138a7a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54add22b-ce19-4ed5-bcdc-97a69cc83551/conversions/81946124-2b07-4b1d-ada9-baa2ff138a7a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54add22b-ce19-4ed5-bcdc-97a69cc83551/conversions/81946124-2b07-4b1d-ada9-baa2ff138a7a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54add22b-ce19-4ed5-bcdc-97a69cc83551/conversions/81946124-2b07-4b1d-ada9-baa2ff138a7a-xl-___webp_1920.webp 1920w Родион Мирошник

"Как только Украина начинает проседать на поле боя, где идет борьба военных с военными, она начинает воевать с гражданскими, чтобы сделать больно. Но это является международным военным преступлением, за которое должна наступать ответственность, но пока ее блокируют западники", - сказал эксперт. Однако выразил уверенность, что так будет не всегда, и благодаря данным российской стороны, которые сейчас собираются, все придет к соответствующему решению, когда преступник ответит за свои злодеяния.