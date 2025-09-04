"Миру нужны равные условия и справедливость". Лазоркина о саммите ШОС

В Тяньцзине состоялся ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он был самым масштабным за всю историю объединения - в мероприятии приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе и Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также 10 международных организаций. Кульминацией события стал грандиозный военный парад в Пекине.

Беларусь приняла участие в поистине историческом событии, поскольку уровень участников и их количество были беспрецедентными, что свидетельствует о высоком интересе к ШОС и Китаю и их авторитете. Об этом в студии "Первого информационного" заявила Ольга Лазоркина - аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"Второе: мы увидели в Китае самую здравомыслящую часть мирового сообщества, и она нас впечатлила. Потому что мы живем в своем регионе и нам кажется, что мир немножко ушел в какую-то другую сторону. На самом деле нет, он никуда не уходил. В Китае мы это увидели. И третье, лидер Китая доказал, что саммиту нужен хозяин для того, чтобы все прошло прекрасно. А вот миру хозяин абсолютно не нужен. Миру нужно взаимное уважение, миру нужны равные условия и справедливость. И вот это, как мне кажется, самый главный итог для нашей страны" , - подытожила Ольга Лазоркина.