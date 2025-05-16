Митрополит Вениамин: Надо объединять усилия государства и церкви

Православная обитель в Жировичах готовится к большому торжеству - празднованию 555-летия обретения иконы Матери Божией Жировичской.

16 мая знаменитый духовный комплекс Беларуси посетили участники семинара "Государство и церковь. На страже традиций и нравственных ценностей белорусского общества".

Большой духовный диалог в Жировичах

Проект, который реализовали 16 мая в Жировичах, - это инициатива Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. И к большому разговору о насущном, о духовном подключились профильные министерства и ведомства, а также представители Белорусской Православной Церкви во главе с Митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d98b74a8-6f3b-43ba-8b68-cf925140f45f/conversions/ec152e5b-b98f-4c43-bef9-776505c52e54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d98b74a8-6f3b-43ba-8b68-cf925140f45f/conversions/ec152e5b-b98f-4c43-bef9-776505c52e54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d98b74a8-6f3b-43ba-8b68-cf925140f45f/conversions/ec152e5b-b98f-4c43-bef9-776505c52e54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d98b74a8-6f3b-43ba-8b68-cf925140f45f/conversions/ec152e5b-b98f-4c43-bef9-776505c52e54-xl-___webp_1920.webp 1920w

Встреча началась символически в храме, где всех участников и приветствовал предстоятель Белорусской Православной Церкви, где были зажжены свечи и верующие участники мероприятия смогли поклониться жемчужине всего христианского мира - иконе Матери Божией Жировичской.

Во время экскурсии по храмам Жировичского монастырского комплекса оценили работы по реконструкции и реставрации. На завершающем этапе благоустройства территории комплекс уже принимает гостей. И кульминацией сегодняшнего выездного семинара в Жировичах стало обсуждение актуальных вопросов взаимодействия государства и церкви. Те темы, которые именно сегодня ставит перед обществом и государством время.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Это и вопросы культуры, это и привитие сегодня молодежи именно тех духовных ценностей, которые характерны для нашего белорусского общества, - уважение к старшим, гуманизм и человеколюбие. Сегодня предпринимаются попытки расшатать наши устои, привить нетрадиционные различные ценности. В плане противодействия этому сегодня немало проводится мероприятий, скоординирована политика государства и церкви".

"В нынешнее время духовная составляющая очень важна для общества, для государства, для каждого человека. И чтобы ее развивать в нашей стране, поддерживать, укреплять, надо объединять усилия и государства, и церкви", - отметил Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Зкзарх всея Беларуси.