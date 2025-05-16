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Митрополит Вениамин: Надо объединять усилия государства и церкви
Православная обитель в Жировичах готовится к большому торжеству - празднованию 555-летия обретения иконы Матери Божией Жировичской.
16 мая знаменитый духовный комплекс Беларуси посетили участники семинара "Государство и церковь. На страже традиций и нравственных ценностей белорусского общества".
Большой духовный диалог в Жировичах
Проект, который реализовали 16 мая в Жировичах, - это инициатива Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. И к большому разговору о насущном, о духовном подключились профильные министерства и ведомства, а также представители Белорусской Православной Церкви во главе с Митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином.
Встреча началась символически в храме, где всех участников и приветствовал предстоятель Белорусской Православной Церкви, где были зажжены свечи и верующие участники мероприятия смогли поклониться жемчужине всего христианского мира - иконе Матери Божией Жировичской.
Во время экскурсии по храмам Жировичского монастырского комплекса оценили работы по реконструкции и реставрации. На завершающем этапе благоустройства территории комплекс уже принимает гостей. И кульминацией сегодняшнего выездного семинара в Жировичах стало обсуждение актуальных вопросов взаимодействия государства и церкви. Те темы, которые именно сегодня ставит перед обществом и государством время.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Это и вопросы культуры, это и привитие сегодня молодежи именно тех духовных ценностей, которые характерны для нашего белорусского общества, - уважение к старшим, гуманизм и человеколюбие. Сегодня предпринимаются попытки расшатать наши устои, привить нетрадиционные различные ценности. В плане противодействия этому сегодня немало проводится мероприятий, скоординирована политика государства и церкви".
"В нынешнее время духовная составляющая очень важна для общества, для государства, для каждого человека. И чтобы ее развивать в нашей стране, поддерживать, укреплять, надо объединять усилия и государства, и церкви", - отметил Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Зкзарх всея Беларуси.
Воспитание подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, воспитание патриотизма, любви к Отечеству. Помощь обществу в целом и каждому отдельному человеку в решении его насущных, важных проблем и многое-многое другое. Интересы, цели и задачи государства и церкви едины, взаимодополняют друг друга и двигаются в созидательном направлении.