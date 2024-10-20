Многодетная семья решилась бежать из созданного в Латвии ада и обратились к Лукашенко и Путину

Александр Лукашенко не оставил без внимания беду многодетной семьи из Латвии, которая летом записала видеообращение. Просили Александра Лукашенко помочь с переездом.

Для семьи из 12 человек это было делом неподъемным. Почему вся надежда была на Беларусь? Какие условия жизни для многодетных и ключевое - русскоговорящих в Латвии? Анастасия Бенедисюк погрузилась во все эти "демократические" проблемы.

ПП "Григоровщина" с нашей стороны, и "Патерниеки" - с латвийской. Это единственный открытый сегодня пункт пропуска между нашими странами. "Силене"-"Урбаны", напомним, закрыт с сентября 2023-го. По решению Латвии.

Латвия по-прежнему не пропускает фуры на белорусских номерах или если большегрузы принадлежат компаниям из Беларуси.

По легковым авто схожая ситуация - запрет с 1 ноября. Более того, жителей Латвии заставляют вывозить машины или перерегистрировать авто (по той же причине) - иначе будут изымать.

И пока Латвия ущемляет своих же людей, Беларусь отвечает безвизом.

По безвизу и ждем этой ночью одну очень большую семью.

Время прибытия постоянно меняется. Семья из 12 человек, с собой много вещей. Кроме этого, все совершенно секретно. Считанные люди знают, кого ждем. Утечка информации чревата прежде всего для этой семьи. Их попросту могут не выпустить из Латвии. Ближе к 4 утра Погранкомитет сообщает, что они на белорусской стороне. Затем последует несколько кадров подтверждения. Но до нашей встречи пройдет еще час. В Латвии семья в аренду брала микроавтобусы, вещи нужно было перегрузить.

Теперь уже можно сказать, они в абсолютной безопасности!

Светлана Морозова, негражданка Латвии:

"Мы с мужем родились там, мы прошли там всю жизнь. Муж - гражданин Латвии. А я негражданка. У меня все дети граждане, а я нет".

Вот родился, живешь в Латвии, работаешь, налоги платишь, коммуналку, в данном случае - демографию повышаешь - притом, что в Латвии с этим просто беда (в 2022-м, например, детей родилось критически мало. Антирекорд за последние 100 лет, но ты негражданин. Унизительно, не правда ли? Неграждан в Риге сейчас 15 % населения. Светлана ведь еще и голосовать при таком статусе не могла. То есть самостоятельно выбрать будущее для своих детей.

Виталий Морозов, гражданин Латвии:

"Хотим, чтобы дети учились на русском языке, я против пропаганды ЛГБТ, пропаганды этого всего извращения, которая маскируется под европейские ценности. Надоело, когда навязывается то, что нам чуждо".

Светлана Морозова, негражданка Латвии:

"Как можно стыдиться, что я русская, что мои родители русские? Я не буду этого стыдиться. Ты должна каяться, что ты русская? Моих родителей, которые всю жизнь работали на Латвию, записали в оккупанты".

Виталий Морозов, гражданин Латвии:

"Был два года назад снесен памятник освободителям Риги. Я еще в школе учился в 1985 году. Моя покойная бабушка и дедушка были на открытии памятника. И я там был маленький. Так получилось, когда его сносили, недалеко в том районе я работал, я не стал смотреть, как это происходит. Просто у меня от самого звука слезы на глазах были. Зачем? Если страна не уважает свое прошлое, у нее нет будущего".

На этой неделе, кстати, большинством голосов Рижская дума приняла решение снести памятник герою Отечественной войны 1812 года Барклаю де Толли, а еще - латышскому писателю Андрейсу Упитису. Только вдумайтесь - последнего решили распилить пополам по вертикали и установить в таком половинчатом виде в одном из парков Риги.

Смирительную рубашку в Рижскую мэрию передали в безлимитное пользование как символ того безумия, которое они творят, снося памятники. Позор, не только Думе - вот хочется добавить, но и тем, кто буквально травил детей Морозовых! Младшему ребенку 8 лет, старшей дочери - 24 года. Их гнобили, и их собирались затаскать по врачам: причина - недостаточное знание латышского языка, как следствие, лишить Светлану и Виталия родительских прав.

А ведь в Латвии четверть населения русскоговорящие. Добавляли стресса соседи, которых уж очень бесила русская речь. На каждое "вражеское слово" - звонок в полицию.

Такую бедную квартиру государство "выделило" многодетным Морозовым как арендное жилье - без обоев, без розеток даже.

Светлана Морозова, негражданка Латвии:

"Социальная служба не помогает там, она не для сохранения семьи, а для разрушения".

И как бы взрослые ни старались укрыть детей от негатива, невозможно! Их буквально склонили бежать из созданного государством ада! Бежать самостоятельно не могли. Да, знали - есть возможность в Россию, там готовы принять. Но вот добраться туда. Таким составом было делом неподъемным.

"Мы обращаемся к Президенту Республики Беларусь о пересечении белорусской границы и временном пребывании на территории Беларуси", - слова из обращения, записанного на видео.

Виталий Морозов, гражданин Латвии:

"Нам не было дано чисто ответа. Ответ почувствовали по событиям, которые начали разворачиваться очень стремительно. Ответ был действиями. Огромное спасибо, что помогали, мы будто стали одной семьей. Одна семья. Это пример для всех".

Пример для всех и белорусский безвиз. Сегодня наша страна открыта для граждан (ну и неграждан) из 35 стран! И ведь это тоже решение Президента Лукашенко!

Виталий Морозов, гражданин Латвии:

"Приятный, прагматичный, практичный человек, думает о благополучии своей страны, хотя в то же время в Латвии считают его диктатором. Даже рекомендуют не ездить в Беларусь, типа вас арестуют, завербуют и прочее. Пусть как хотят, так и думают. Правда жизни здесь - пример того, как должна жить страна".

Каждый 6-й житель Латвии побывал в Беларуси за последние два года - интерес к нашей стране постоянно растет! Такую статистику привели коллеги с Первого канала Белорусского радио, где ведущий в Беларусь перебрался из Литвы, а гость его - из Латвии.

Роман Самуль, блогер, переехал в Беларусь из Латвии:

"Если вспомнить Прибалтику, когда мы там жили, мы привыкли, что у нас тусклый свет, его отключают на ночь. А когда мы въехали в Минск, меня поразило, сколько света, и как все везде горит, дома подсвечены, верхушки, контуры. Я думаю, Господи, они что не экономят электричество? Меня поразила цена на электроэнергию, где там 6-7 копеек за киловатт, когда у нас в Латвии было под полтора, даже под два евро - бывали такие цены сумасшедшие".

Роман рассказал, что работает в колхозе и остается блогером. "Многие пишут комментарии, не понимая, чем я на самом деле занимаюсь. Во-первых, многие наши слепые соотечественники в прошлом из Прибалтики, они не верят, что здесь действительно тебя могут обеспечить работой, дать служебную квартиру, даже предоставить все услуги, чтобы тебя возили на работу и отвозили обратно с работы. Здесь все это есть", - констатировал блогер.

Ближе к земле через Беларусь решили и Морозовы - деревня Рухань Смоленская область. В субботу они уже были дома. Они уже заселились в свой новый дом.

Дмитрий Смольянинов, руководитель благотворительного фонда (Россия):

"Хотелось бы поблагодарить Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко за помощь в таком транзите, за такой радушный прием. Выражаем большую благодарность, отдельное спасибо депутату Государственной думы Марии Бутиной, которая помогала нам в содействии в организации с белорусской стороной".

Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников (так она называется) в России работает с 2006 года. В 2012-м Владимир Путин, подписав указ, сделал ее бессрочной. В прошлом году внесли изменения - появилось условие - знание русского языка. С 1 января 2024 в России официально появился институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран. И теперь можно и без знания языка.

Мария Бутина, депутат Государственной думы Федерального собрания России:

"Большинство людей сегодня переезжают из Германии (31 %), далее Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония), Италия, Америка. Первая причина - растить детей самостоятельно, чтобы не делала за семью ювенальная юстиция. Недавно новую визу по духовно-нравственной миграции получила семья из Германии. Там трое детей. И мама буквально спасла деток от ювенальной юстиции. Потому что теперь, оказывается, новые правила. Если ваш ребенок проявляет нетолерантность к представителям определенных меньшинств или он ведет себя не так, как хочет школьная или даже детсадовская администрация, его могут отдать на перевоспитание".