Эксперт назвал точки соприкосновения Беларуси и Омана

"Оман - это страна довольно богатая. Известна она тем, что богата главным образом своими нефтяными энергоресурсами. Но при этом Оману не хватает производственных мощностей. И здесь наверняка Беларусь смогла бы помочь Оману в этом направлении, поскольку Беларусь обладает очень серьезными возможностями в сфере агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, машиностроения. Оману все это симпатично. Более того, в политическом смысле слова Оман проявляет серьезное уважение к Беларуси, к ее лидеру Александру Григорьевичу Лукашенко, которого воспринимают как суверенного лидера государства, отстаивающего национальные интересы страны. Вне всякого сомнения, Беларусь и Оман смогли бы найти, скажем так, очень серьезные точки соприкосновения для развития взаимоотношений на долгое время".