"С семи утра уже на работе" - рассказали о тех, кто делает улицы городов Беларуси чище

Результаты работы дворников мы видим каждый день. Благодаря им в Беларуси чистые широкие проспекты, ухоженные уютные дворы, подъезды, в которые приятно заходить.

Их труд - тяжелый и отчасти неблагодарный. Им всегда позвонят выразить критику, благодарность - реже. Пока мы все бежим в делах и заботах, они скромно метут, моют, красят, убирают, при этом делают это круглые сутки.

В Беларуси есть бренды - промышленные гиганты, льняное производство, медицина и чистота. Возможно, это даже первое в списке.

"Просыпаюсь я в пять часов утра. Это уже привычка с давних пор. С семи утра уже на работе. В первую очередь мы выкатываем контейнер с мусорокамеры, все, что надо, поставим и берем веники, чтобы мести улицу", - рассказала рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений Валентина Юшко. Ее профессиональный стаж уже насчитывает 50 лет. Женщина работала и в легкой промышленности, и в образовании. Вышла на пенсию и решила пойти в дворники.

Валентина Юшко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1cfdf40-df98-4cb1-9087-99df4dc2d10d/conversions/f48ddcbc-924e-4656-9358-ddbca14ab9bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1cfdf40-df98-4cb1-9087-99df4dc2d10d/conversions/f48ddcbc-924e-4656-9358-ddbca14ab9bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1cfdf40-df98-4cb1-9087-99df4dc2d10d/conversions/f48ddcbc-924e-4656-9358-ddbca14ab9bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1cfdf40-df98-4cb1-9087-99df4dc2d10d/conversions/f48ddcbc-924e-4656-9358-ddbca14ab9bc-xl-___webp_1920.webp 1920w Валентина Юшко

Валентина Юшко уверена, что если каждый день делать работу, то все будет чисто. Главное, заверила, не запускать, "ведь это как грядки на даче: не прополол сегодня - завтра задушишься". С таким девизом рабочая уже 10 лет отвечает за чистоту в Московском районе Минска. Столько и молодежь здесь не выдерживает. Кстати, женщина приучала к такому труду и собственного внука. В июле-августе группа молодежи из БРСМ отработала вместе с другими рабочими по комплексной уборке. "Я им сразу что-то полегче давала, но, как всех детей, пришлось немножко подстегивать к работе, но любя. В конце они осознали, что деньги надо зарабатывать, и они на этой работе зарабатываются нелегко", - с улыбкой рассказала она.

Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений Александр Миронов пришел на такую работу, потому что, по его словам, есть нормальный заработок, поэтому и подписал контракт в ЖЭСе на четыре года. До этого пробовал себя и строителем, и грузчиком. 23-летний парень страдает астмой, поэтому, признался, ему быть постоянно на улице и на воздухе намного лучше. На данный момент приступы еще остались, но за год работы на свежем воздухе их стало меньше.

Александр Миронов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10b60758-b11f-431e-b8f4-86457444b08e/conversions/5f616a68-e46d-48f5-b7c5-2438d70fdc20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10b60758-b11f-431e-b8f4-86457444b08e/conversions/5f616a68-e46d-48f5-b7c5-2438d70fdc20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10b60758-b11f-431e-b8f4-86457444b08e/conversions/5f616a68-e46d-48f5-b7c5-2438d70fdc20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10b60758-b11f-431e-b8f4-86457444b08e/conversions/5f616a68-e46d-48f5-b7c5-2438d70fdc20-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Миронов

"Лет 30, наверное, и сантехник найдется, но я самый молодой в ЖЭСе. 7 км с утра находил, и это только просто пройти бумажки убрать. Потом даже гулять нет сил, потому что ноги настолько устают, что не до них. В качалку ходить не надо. Эта работа сама по себе одна большая качалка. Пока стоишь на тракторе, когда листу грузишь, постоянно спина в работе", - поделился молодой человек.

Он носит на плечах ветродуйку, которая весит 17,5 кг, плюс бак 2 кг, с которым приходится ходить часами. Результат этой работы - налицо.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef928eff-1991-4318-8ebc-7cf4b6cd6598/conversions/63871d8d-6749-4103-8b6b-029551f72c8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef928eff-1991-4318-8ebc-7cf4b6cd6598/conversions/63871d8d-6749-4103-8b6b-029551f72c8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef928eff-1991-4318-8ebc-7cf4b6cd6598/conversions/63871d8d-6749-4103-8b6b-029551f72c8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef928eff-1991-4318-8ebc-7cf4b6cd6598/conversions/63871d8d-6749-4103-8b6b-029551f72c8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Есть еще одна причина, почему выбрал, казалось бы, совсем не модную для молодого и активного парня работу, - помощь маме. Когда-то, вспомнил Александр, даже колледж прогуливал, чтобы ей помочь, ведь у нее имеются проблемы с ногой.

"Он сразу пошел, но я желаю, чтобы сын поступил в следующем году на высшее, будет знать работу дворника, но позже может пойти и мастером. Я считаю, что так должно быть. Каждый начальник должен знать снизу работу", - считает Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений Марина Миронова.

Чтобы повысить престиж их труда, ежегодно проводят и профессиональные состязания, выбирают лучшего дворника. По данным Минского городского жилищного хозяйства, в 38 минских ЖЭУ трудятся под 2 тыс. дворников. В основном женщины, которые следят за чистотой и порядком на 4,5 тыс. дворовых территорий и убирают около 28 тыс. подъездов многоквартирных домов. В 2025 году финалисткой стала и Валентина Юшко из Московского района.

В 2018 году, по версии американского портала TheStreet, Минск вошел в тройку самых чистых городов мира после Сингапура и Токио.

"Минск в моей молодости был более грязным. Я вам честно скажу. Это было в 1975 году", - вспомнила Валентина Юшко. Хотя статус наиболее экологически благополучной страны у Беларуси был и во времена СССР, но проблема мусора все равно оставалась. Да, убирали, но процент переработки был низким.

Ежегодно в Беларуси образуется около 4 млн т твердых коммунальных отходов. В конце 2024 года Беларусь стала лидером в СНГ по масштабам переработанного мусора (под 40 % от общего объема отходов).

2025-й в Беларуси объявлен Годом благоустройства, им же стартовала пятилетка качества. Благодаря объединенным усилиям государства и общества, будут наводить порядок на земле, благоустраивать населенные пункты, производственные объекты, поддерживать в надлежащем состоянии территории вдоль автомобильных и железных дорог. Кстати, в стране всегда проводится минимум два республиканских субботника по итогам года и на постоянной основе - локальные. Подписанный Президентом Беларуси Александром Лукашенко указ активизировал волонтерское движение, реализацию гражданских инициатив.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abe664c1-4666-4cfb-921c-cc13cc570c15/conversions/a74b5027-f9bf-41a4-884c-1a8ebf8e270d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abe664c1-4666-4cfb-921c-cc13cc570c15/conversions/a74b5027-f9bf-41a4-884c-1a8ebf8e270d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abe664c1-4666-4cfb-921c-cc13cc570c15/conversions/a74b5027-f9bf-41a4-884c-1a8ebf8e270d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abe664c1-4666-4cfb-921c-cc13cc570c15/conversions/a74b5027-f9bf-41a4-884c-1a8ebf8e270d-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси отремонтируют почти 2 тыс. территорий возле многоэтажек, и это больше, чем в 2024 году. Ждут люди и обновленные мосты, реконструированные соцобъекты, участки дорог. Например, от улицы Ленина до улицы Ульяновской идет замена асфальтобетона ночью, чтобы не сбивать ритм мегаполиса.

"С 19:00 заступили, а закончим в 7:00. План работы, например, убрать территорию от улицы Козлова до Главпочтамта в Минске. Сейчас сезон листвы, и пока сходил в одну сторону, вернулся обратно, и вроде бы и не видно, что работали, но работали", - смеясь сказал уборщик территорий Сергей Денисевич.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88257e33-4f37-466e-b781-dc2edd77ec80/conversions/2677a7fb-78a5-4278-9d0c-6be87f05d7d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88257e33-4f37-466e-b781-dc2edd77ec80/conversions/2677a7fb-78a5-4278-9d0c-6be87f05d7d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88257e33-4f37-466e-b781-dc2edd77ec80/conversions/2677a7fb-78a5-4278-9d0c-6be87f05d7d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88257e33-4f37-466e-b781-dc2edd77ec80/conversions/2677a7fb-78a5-4278-9d0c-6be87f05d7d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусов не надо учить чистоте, ведь все всё понимают. В основном, если что, стимулируют штрафом, если вдруг кому-то захотелось выбросить бумажку или окурок из машины. К слову, сознательности белорусам добавляет и картинка из других столиц. К примеру, Париж утопает в мусоре, и даже во время Олимпиады 2024-го там вовсю разгуливали крысы, паразиты и ощущался смрад. Теперь у французской столицы имеется именно такой ассоциативный ряд, хотя некогда носил статус самого романтичного города.

Чистота - именно то, что чаще всего отмечают туристы, приехав в Беларусь. Это первое, что удивляет.

В правительстве Беларуси приняли Постановление "Об итогах республиканского смотра, санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси за 2024 год". Самые благоустроенные и чистые города были разделены на несколько категорий. В первой, куда входит Минск и все областные центры республики, победу одержал Могилев. Новополоцк и Кобрин стали победителями среди городов, где проживают более 50 тыс. человек. В номинации, где представлены города и городские поселки с населением от 10 до 50 тыс. человек, лучшими из лучших названы Жабинка, Воложин и Береза. Чериков, Бешенковичи, Мядель и Петриков - лидеры в категории городов и городских поселков с населением до 10 тыс. человек. Победители получили средства для дальнейшего улучшения и развития инфраструктуры.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25a45cde-0e79-432b-96b5-9f5e8b554b77/conversions/5f46f596-532c-4575-ac41-0d9c2f5f820c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25a45cde-0e79-432b-96b5-9f5e8b554b77/conversions/5f46f596-532c-4575-ac41-0d9c2f5f820c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25a45cde-0e79-432b-96b5-9f5e8b554b77/conversions/5f46f596-532c-4575-ac41-0d9c2f5f820c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25a45cde-0e79-432b-96b5-9f5e8b554b77/conversions/5f46f596-532c-4575-ac41-0d9c2f5f820c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кто делает подъезды и придомовые территории чище. Почему в Беларуси чистота является стилем жизни. Какие эмоции у иностранцев вызывают чистые белорусские улицы. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.