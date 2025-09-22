3.64 BYN
Мода на экзотику - белорусы заводят енотов, скунсов, игуан и хамелеонов
Любители экзотических животных предпочитают дома держать енотов, пауков, хамелеонов и змей. Например, в Минске проживает самый настоящий домашний скунс, в Барановичах два енота-полоскуна помогают хозяйке делать ремонт, в одном из столичных микрорайонов на прогулку на поводке выходит игуана, а в аквариуме живет самый популярный аксолотль Луня.
Заводя любого питомца, самое главное - нужно помнить, что теперь ты в ответе за него. И это не просто зверек для души, а уже часть семьи. В некоторых странах, например, в Испании этот аспект утвержден на законодательном уровне.
"Это мой антистресс, мои дети, моя любовь. Я их обожаю, я "енотодвинутая". У меня весь дом в енотах, ну они же милашки", - пояснила свои предпочтения хозяйка енотов Толика и Кузи Юлия Вахитова.
"Мне он очень понравился визуально, я в детстве не могла подумать, что у меня дома будет хамелеон. У нас были собаки, мыши, крысы, черепахи и рыбки. Когда я увидела, что возможно завести хамелеона, я сказала: "Хочу!", - вспоминает хозяйка хамелеона Боба Карина Лущик.
"Если кто-то хочет себе преданного питомца, заведите скунса. Это что-то между кошкой и собакой, потому что его не обязательно выгуливать, как и кошку. Скунсы очень любвеобильные, преданные и домашние, как собаки", - отметила хозяйка скунса Булочки Ольга Грац.
Заводить таких питомцев в Беларуси можно. Главное - правильный уход и безопасность, в том числе для соседей. А вот медведи, крокодилы, ядовитые змеи, крупные питоны и даже красноухая черепашка под запретом. Этот вопрос регулирует Министерство природных ресурсов.