Могилев принимает молодежный форум Союзного государства

Могилев в эти дни стал молодежной столицей и принимает форум Союзного государства.

Мероприятие объединило молодых депутатов, парламентариев, ученых и общественников двух стран. В программе заседания, выставки и встречи.

Состоялось официальное открытие молодежного форума Союзного государства. Его название "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". Но речь не только о прошлом. Важно выстраивать диалог, и в первую очередь среди молодежи Союзного государства.

В здании Могилевского облисполкома уже состоялось заседание. За одним столом парламентарии двух стран обсудили концепцию развития молодежного движения.