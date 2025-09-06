3.70 BYN
Могилев принимает молодежный форум Союзного государства
Могилев в эти дни стал молодежной столицей и принимает форум Союзного государства.
Мероприятие объединило молодых депутатов, парламентариев, ученых и общественников двух стран. В программе заседания, выставки и встречи.
Состоялось официальное открытие молодежного форума Союзного государства. Его название "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". Но речь не только о прошлом. Важно выстраивать диалог, и в первую очередь среди молодежи Союзного государства.
В здании Могилевского облисполкома уже состоялось заседание. За одним столом парламентарии двух стран обсудили концепцию развития молодежного движения.
Форум развернется сразу на нескольких площадках областного центра. 6 сентября в Могилевском университете имени Кулешова, а также Белорусско-Российском вузе пройдут три секции: от истории до молодежной политики. А пленарное заседание пройдет 7 сентября в Музее Славы Могилевщины.