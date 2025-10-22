Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Монеты и купюры военных лет можно увидеть на выставке в Музее Великой Отечественной войны

Оружие, деньги и человеческие судьбы. В Минске открылась экспозиция "Цена войны". Впервые через экономику (банкноты, облигации, документы и монеты) можно узнать, какую цену мир заплатил за победу.

Свыше 400 экспонатов объединяют материалы из коллекций бонистики и нумизматики. Дополняют экспозицию предметы военной амуниции.

Музею истории Великой Отечественной войны 81 год

В этом году Музею истории Великой Отечественной - 81 год. Именно 22 октября 1944-го, сразу после освобождения Минска, он открыл свои двери для посетителей. Сегодня музей активно развивает просветительские и исследовательские проекты.

Каждую неделю Музей истории Великой Отечественной войны приглашает гостей на диалоговые площадки, квесты, интеллектуально-познавательные программы для всей семьи.

