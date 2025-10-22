Монеты и купюры военных лет можно увидеть на выставке в Музее Великой Отечественной войны

Оружие, деньги и человеческие судьбы. В Минске открылась экспозиция "Цена войны". Впервые через экономику (банкноты, облигации, документы и монеты) можно узнать, какую цену мир заплатил за победу.

В этом году Музею истории Великой Отечественной - 81 год. Именно 22 октября 1944-го, сразу после освобождения Минска, он открыл свои двери для посетителей. Сегодня музей активно развивает просветительские и исследовательские проекты.