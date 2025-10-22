3.68 BYN
Монеты и купюры военных лет можно увидеть на выставке в Музее Великой Отечественной войны
Автор:Редакция news.by
Оружие, деньги и человеческие судьбы. В Минске открылась экспозиция "Цена войны". Впервые через экономику (банкноты, облигации, документы и монеты) можно узнать, какую цену мир заплатил за победу.
Свыше 400 экспонатов объединяют материалы из коллекций бонистики и нумизматики. Дополняют экспозицию предметы военной амуниции.
Музею истории Великой Отечественной войны 81 год
В этом году Музею истории Великой Отечественной - 81 год. Именно 22 октября 1944-го, сразу после освобождения Минска, он открыл свои двери для посетителей. Сегодня музей активно развивает просветительские и исследовательские проекты.
Каждую неделю Музей истории Великой Отечественной войны приглашает гостей на диалоговые площадки, квесты, интеллектуально-познавательные программы для всей семьи.