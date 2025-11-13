Мониторинг стабфондов: профсоюзы проверяют качество и условия хранения продуктов

Профсоюзные организации проводят мониторинг стабфондов: специалисты следят не только за объемами овощей, но и за условиями их хранения. Такая работа будет вестись до мая 2026 года во всех регионах страны.

"В начале 2025 года к нам поступали сообщения об отсутствии или ненадлежащем качестве плодоовощной продукции отечественного производства. На все эти сигналы мы отреагировали, в том числе и с посещением торговых объектов, и на местах были приняты меры по их оперативному устранению. Сегодня в период закладки продукции в стабилизационные фонды профсоюзы также подключаются к мониторингу их формирования и использования".