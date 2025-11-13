3.67 BYN
Мониторинг стабфондов: профсоюзы проверяют качество и условия хранения продуктов
Профсоюзные организации проводят мониторинг стабфондов: специалисты следят не только за объемами овощей, но и за условиями их хранения. Такая работа будет вестись до мая 2026 года во всех регионах страны.
Дмитрий Алексейчик, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
"В начале 2025 года к нам поступали сообщения об отсутствии или ненадлежащем качестве плодоовощной продукции отечественного производства. На все эти сигналы мы отреагировали, в том числе и с посещением торговых объектов, и на местах были приняты меры по их оперативному устранению. Сегодня в период закладки продукции в стабилизационные фонды профсоюзы также подключаются к мониторингу их формирования и использования".
Параллельно с мониторингом хранилищ профсоюзы проводят контроль в торговых объектах по всей стране. Особое внимание обращается на наличие и качество так называемого борщевого набора белорусского производства.