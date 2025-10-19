Мощности и продажи - какие планы у новых руководителей ОАО "Гомсельмаш" и "Камволь"

Экономика - вопрос номер один. Об этом не раз напоминал глава государства. На минувшей неделе Президент четко обозначил: пора вылезать из теплых кресел и активно работать. Нужно искать новые рынки и повышать эффективность экономики. Такой же посыл и новоиспеченным управленцам. Кадровые решения понедельника, 13 октября, стали важнейшими для некоторых ключевых белорусских предприятий.

Взять, например, "Камволь" или "Гомсельмаш". Их новые руководители уже приступили к обязанностям. На что планируют делать ставку и как привлечь кадры для производства? Собрали впечатления по итогам первых рабочих дней на новом месте.

Виталий Шелег недавно назначен гендиректором ОАО "Гомсельмаш".

На сегодняшний момент основной рынок сбыта "Гомсельмаша" - это Российская Федерация, отметил он.

Новый руководитель поделился своим мнением, что без качественного обслуживания, без сервиса, даже суперпередовое и самое дорогое изделие может износиться и работать не будет. "Поэтому это комплекс: качество предоставленных услуг, качество изделия. На этом надо однозначно делать и акцентировать внимание", - уверен Виталий Шелег.

Правильный баланс: опыт и молодость

"Баланс - это самое важное. Должна быть синергия, должно быть соединение поколений, - отметил гендиректор ОАО "Гомсельмаш". - Опыт и рвение, драйвер, должны быть объединены как инь и янь. Должно быть одно целое с учетом всеобщей модернизации, которая сейчас происходит в стране на всех промышленных предприятиях и дает толчок, чтобы заводы были привлекательны в части трудоустройства, чтобы молодежь приходила и понимала, что сейчас мы выпускаем новую производительную, современную технику, работая на современном оборудовании".

По его словам, недоброжелатели называют все советское старым и плохим, но это неправда. "Это все есть у нас благодаря Советскому Союзу, благодаря нашим предкам, а мы такие же молодые специалисты их меняем потихоньку", - сказал Виталий Шелег.

Больше продавать

"Нам надо учиться продавать. Зачастую мы не умеем продавать, - считает Виталий Шелег. - Президент нас подталкивает - дальняя дуга, Африка, весь мир, пожалуйста, весь мир перед вами открыт. Только надо научиться. Поэтому мы должны двигаться, двигаться. Как Президент говорит, надо раздеваться и работать. Нам надо больше коммуникации, меньше бюрократии".

Новое назначение получила и Татьяна Лугина, теперь она гендиректор ОАО "Камволь".

Попросили рассказать, как проходят первые рабочие дни на новом месте.

"Я сама пришла с предприятия, когда-то 6,5 лет отработала председателем концерна, когда мы больше ставили какие-то стратегические задачи, уходя в операционные программы. Сейчас испытываешь как бы обратные чувства, что ставить задачи тоже надо, но выполнение их в большей степени зависит конкретно и от тебя", - рассказала она.

Татьяна Лугина в первые дни большую часть времени провела на производстве, пройдя по каждому технологическому переделу, поговорив с людьми. "Предприятие обладает ценными ресурсами, - отметила она. - Особенно это люди, которые здесь работают, особенно те профессионалы, которые отработали там 30-40 лет. Это действительно опытные люди, преданные своему предприятию, своей профессии. И второе, конечно, ценное, это оборудование. То, что страна позволила модернизировать в свое время, наш глава государства позволил закупить действительно самое последнее передовое европейское оборудование. То, что сегодня здесь может выпускаться такой многоплановый, разнообразный ассортимент текстиля, который потом можно перешивать, конечно, дает почву для размышлений и уверенности. Ресурс есть, только надо его систематизировать, упорядочить и работать".

Президент тоже вспоминал во Дворце Независимости, что "Камволь" спасли, теперь это современное предприятие. Что нужно делать дальше, поинтересовались у Татьяны Лугиной.

