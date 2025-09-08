Мошенники обманули пенсионеров от лица Белтелекома на 70 тыс. рублей

70 тыс. рублей выманили мошенники у пенсионеров из Минска под видом сотрудников Белтелекома. Злоумышленники под предлогом продлить договор на услуги связи узнали персональные данные нескольких пожилых женщин. Затем, как это бывает, бабушки уже несли свои сбережения курьерам.

Столичные сыщики, по оперативной информации, задержали 24-летнего минчанина. Парень еще не успел передать чужие деньги своим кураторам.

Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

"Установлено, что всем потерпевшим накануне поступили звонки с предложением продлить действие договора на услуги связи. Они продиктовали свои идентификационные номера, после чего с ними связались лжеследователи и напугали уголовной ответственностью".