Мошенники заманивают белорусов оформить на себя банковские карты в России

Весеннее обострение кибермошенничества: Бизнес на оформлении банковских карт. В соцсетях снова появляются предложения белорусам съездить в Россию и оформить несколько платежных карт за "гонорар". После этого аферисты используют пластик для отмывания денег и мошенничества.

Вот, например, некий Сергей рассказывает о том, что сначала боялся, но потом решился и не пожалел… Это скриншоты, сделанные из переписки с мошенниками. Заманчивыми предложениями о выгодном заработке сегодня кишит весь интернет.

Низшее звено: дропы - участники в аферах с банковскими картами

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Вот, например, в поисках несложной подработки на подобное предложение в тематической группе в Viber наткнулся 25-летний Виталий. Ему также предложили оформить на свое имя банковские карты - только здесь в Минске, а реквизиты передать незнакомцу. За один пластик работодатель обещал 100 рублей.

Виталий Астрейко, житель Минска:

"Мы встретились. Сделали одну карту, потом поехали в другой банк сделали вторую карту и он через такси передал кому-то эти карты. Он сфотографировал паспорт, это было очень подозрительно. Но он меня максимально убеждал, что это нормально".

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Но это ненормально с точки зрения закона. После такого опыта молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Такие люди на языке мошенников называются дропами - это низшее звено в аферах с банковскими счетами.

"Когда одну из карт заблокировали, я начал гуглить и понял, что я попал", - сказал молодой человек.

Следователь: "А как вы это поняли?"

"Позвонили из милиции", - ответил он

Именно счет, а не карта, нужны тем, кто стоит за всеми операциями, чтобы чужими руками мошенники могли выводить преступный доход. И подставных людей, в отличие от организаторов преступных схем, так называемых, дроповодов, гораздо проще вычислить, поэтому жизнь дропа длится недолго. И на них всегда есть спрос.

Дмитрий Улога, судья Верховного Суда Беларуси:

"Больше 10 лет назад в Республике Беларусь были биржи по продаже так называемых дропов. По всему миру скупались реквизиты банковских платежных карт, оптом продавались. И на территории Республики Беларусь такие биржи разбивали эти данные на более мелкие части и реализовывали уже непосредственно преступным элементам. Именно поэтому такая ответственность была введена статьей 222 Уголовного кодекса. Более того, эта ответственность была более прогрессивна по сравнению с другими даже странами, потому что в других странах все еще не успели криминализировать оборот реквизитов банковских платежных карт".

Схема с передачей реквизитов, по сути, не новая. Но вот чтобы ради оформления пластика белорусов заставляли ехать в другую страну - такое началось относительно недавно. Что именно за собой тянет такая подработка, прокомментировали в МВД.

Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

"В Беларуси запрещено незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек, логинов и паролей, с помощью которых возможно получить доступ к счетам либо электронным кошелькам. Мошенники используют эти данные для вывода средств, полученных преступным путем. Например, по известной схеме "Алло, мама" выманивают у жертвы наличные денежные средства, через банкомат пополняют ими карту российского банка, а затем обналичивают на территории соседней страны".

Не дать преступным доходам уйти на подставные счета за границу

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Подставные счета, как правило, долго не живут. Подозрительные крупные транзакции в Беларуси быстро блокируются. Борьба с таким видом мошенничества - это целое направление, по которому сегодня работают белорусские правоохранители. Вот аферистам и приходится находить новые пути обхода, чтобы выводить свой преступный доход. И да, они абсолютно не задумываются о судьбах тех, кто попадается на их пути - будь то обманутые ими же пенсионеры, или помощники в выводе средств. Им не жалко никого одинаково.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:

"Дропу предоставляются универсальные права по распоряжению правами наших граждан. И в дальнейшем по этой универсальной доверенности открываются банковские счета, получаются банковские карточки, открываются лицевые счета мобильных операторов, и вот потом через эти каналы финансируются различные деструктивные проявления".

Только о том, что подобные деяния грозят не быстрыми заработками, а ответственностью по закону, конечно, умалчивается. Тот, кто предоставляет свои реквизиты для подобных операций, автоматически становится соучастником преступления.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:

"Мы видим, что уже долго переписываемся по отдельным направлениям, что потом через них там десятки, сотни тысяч долларов проходят. Понятно, что это маленькие такие ручейки, мы называем это ручейки, которые впоследствии выливаются в реку. Есть организаторы этого мошеннического бизнеса, которые потом получают за все эти деньги. Они это делают для того, чтобы, безусловно, уйти от ответственности, чтобы себя не показать, чтобы не афишировать свои имена и, скажем так, в случае каких-то претензий со стороны правоохранительных органов всю вину переложить на этих подставных лиц".