Муфтий о местах духовной силы в Беларуси и где потенциально появится мусульманский центр

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Стоит общая задача - как в современных условиях сохранить все гуманистические жизненные наработки наших предков и весь накопленный потенциал. Такой идеей в программе "Актуальное интервью" поделился муфтий мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович.

Муфтий рассказал, что стоял у самых истоков возрождения ислама в Беларуси в 90-е годы после падения СССР. Тогда встал вопрос независимости государства, закладывались новые основы. "И в этот период все нации и верующие обратились именно к религиозным началам, чтобы возродить духовность как ядро культуры любого человека, - вспоминает религиозный деятель. - Сегодня мы на первом этапе возрождения. А это означает, что наше общее движение должно углубляться и давать возможность тем людям, которые еще не пришли к вере, поддержать национальные, семейные, общественные, профессиональные и другие традиции".

Актуальное интервью | Абу-Бекир Шабанович Муфтий Многоконфессиональная Беларусь | Сколько мусульман живет в Беларуси? Жить по религиозным основам - первоисточник политики! Об этом рассказал Абу-Бекир Шабанович Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси. - Как мусульманам живётся в Беларуси и сколько их? Отношения между конфессиями 18.02.2025 14:21

По его словам, период возрождения должен быть выстроен так, чтобы удовлетворить запросы людей, охватить их положительным гуманистическим влиянием, оторвать от так называемых вызовов современности, которые буквально со всех сторон воздействуют на восточный славянский мир с территории западных государств, оградить от отрицательных моментов, откуда потоком идет процесс расчеловечивания. "Задача - сохранить наше общество на тех началах, которые тысячелетиями вырабатывались нашими предками, - подчеркнул муфтий. - И, конечно же, среди центров культуры есть знаковые места почитания предков, почитания общественных, государственных лидеров и так далее. В первую очередь это те места, где были организованы первые поселения татар-мусульман, пришедших с Золотой Ордой. И на сегодняшний день сохранилось такое самое, пожалуй, массовое поселение со своими традициями в моем родном Ивье".

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Абу-Бекир Шабанович:

"Выбор пока падает на наше Ивье, хотя по соседству и Новогрудок с Новогрудским районом, где две мечети восстановлены. Одна из них XVI века. Есть у нас место возле Крево между Сморгонью и Ошмянами. Там тоже место захоронений очень знаменитых представителей мусульманской элиты в Республике Беларусь в XVIII-XIX вв. Эта мечеть является шедевром культового деревянного зодчества. Вообще в Европе такого образца больше нет с такими достоинствами. Восхищает умение белорусских строителей, которые создали такой шедевр".