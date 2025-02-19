Школьники из Минска представили проект для изучения белорусского языка

Учащиеся столичной средней школы №111 во время городского тура республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" представили проект, направленный на развитие лексики и расширение словарного запаса белорусов. Проект включает в себя мобильное приложение, настольную игру и уникальный отрывной календарь, сообщает БЕЛТА.

Автором идеи стал Даниил Озеров, который вместе с командой разработал комплекс, направленный на закрепление знаний по белорусскому языку. "Лексика - один из самых сложных разделов белорусского языка, и наш проект помогает людям изучать новые слова, делая процесс увлекательным и интерактивным", - отметил Даниил.

Основная цель проекта - ежедневное расширение словарного запаса, при этом каждый день вводится новый термин. В мобильном приложении пользователи смогут ежедневно получать одно слово с картинкой и его определением. Календарь будет состоять из 365 страниц, на каждой из которых также будет представлено слово с картинкой и пояснением.

Особую роль в проекте играет настольная игра, в которой участники должны сопоставить 30 картинок с 30 словами. Игра помогает закрепить полученные знания. Все слова для проекта были отобраны из сборников по белорусскому языку за последние 10 лет и выбраны на основе ЦЭ. Это также помогает подготовиться к экзаменам, ведь за год человек может выучить 365 новых слов, не чувствуя нагрузки.

"Для реализации проекта потребуется поддержка. В будущем мы планируем представить его на конкурсах и ввести в массовое употребление. Календарь, конечно, требует значительных затрат на печать, а вот мобильное приложение требует умственных усилий и немного ресурсов для разработки", - отметил Даниил Озеров.