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В Беларуси продолжается акция "Быть мамой круто!"
В Беларуси продолжается акция "Быть мамой круто!". Инициатива Белорусского союза женщин помогает молодым людям принять взвешенные решения о создании семьи и рождении детей. Накануне встреча прошла в женской аудитории Белорусского государственного технологического университета.
Медики и представители союза, которые сами успешны в профессии и семье, поделились личным опытом и рассказали, что строить карьеру вместе с материнством реально. Сегодня диагностические, профилактические и лечебные возможности здравоохранения позволяют любой женщине родить ребенка. При этом медики отмечают, сейчас средний возраст женщины с первенцем приближается к 28 годам. И с увеличением этого показателя возникают риски и осложнения как у мамы, так и у ребенка.
Такие встречи с будущими мамами уже стали традицией. Кроме того, спикеры проекта обещают заглянуть и в мужские аудитории, где на примерах многодетных отцов и известных людей покажут, как "Круто быть папой!"