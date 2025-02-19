В Беларуси продолжается акция "Быть мамой круто!"

Медики и представители союза, которые сами успешны в профессии и семье, поделились личным опытом и рассказали, что строить карьеру вместе с материнством реально. Сегодня диагностические, профилактические и лечебные возможности здравоохранения позволяют любой женщине родить ребенка. При этом медики отмечают, сейчас средний возраст женщины с первенцем приближается к 28 годам. И с увеличением этого показателя возникают риски и осложнения как у мамы, так и у ребенка.