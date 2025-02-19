3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
Делегация правительства Беларуси сегодня с официальным визитом направляется в Катар
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a60c09a-30cc-4b81-a98d-d589f42c8b8d/conversions/978347b2-e729-4527-9f9d-10ac96a764ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a60c09a-30cc-4b81-a98d-d589f42c8b8d/conversions/978347b2-e729-4527-9f9d-10ac96a764ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a60c09a-30cc-4b81-a98d-d589f42c8b8d/conversions/978347b2-e729-4527-9f9d-10ac96a764ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a60c09a-30cc-4b81-a98d-d589f42c8b8d/conversions/978347b2-e729-4527-9f9d-10ac96a764ba-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНаши интересы от Африки до стран Персидского залива
32025-02-22T06:47:10.000000Z00
Делегация правительства Беларуси сегодня с официальным визитом направляется в Катар, завершая переговоры в Уганде.
Несмотря на то, что белорусско-угандийские отношения насчитывают не так много лет, общность политических взглядов, открытый и конструктивный диалог на различных уровнях - хорошие предпосылки для активизации взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере. Подробнее о главных договоренностях в восточной Африке и переговорной повестке в Персидском заливе - Светлана Лукьянюк.