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Делегация правительства Беларуси сегодня с официальным визитом направляется в Катар

Делегация правительства Беларуси сегодня с официальным визитом направляется в Катар, завершая переговоры в Уганде.

Несмотря на то, что белорусско-угандийские отношения насчитывают не так много лет, общность политических взглядов, открытый и конструктивный диалог на различных уровнях -  хорошие предпосылки для активизации взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере. Подробнее о главных договоренностях в восточной Африке и переговорной повестке в Персидском заливе -   Светлана Лукьянюк.