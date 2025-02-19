Делегация правительства Беларуси сегодня с официальным визитом направляется в Катар

Несмотря на то, что белорусско-угандийские отношения насчитывают не так много лет, общность политических взглядов, открытый и конструктивный диалог на различных уровнях - хорошие предпосылки для активизации взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере. Подробнее о главных договоренностях в восточной Африке и переговорной повестке в Персидском заливе - Светлана Лукьянюк.