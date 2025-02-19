Французская газета отправила Трампа в Москву

Скандальный фейк от респектабельной французской Le Point: газета объявила, что Трамп будто бы принял приглашение 9 Мая посетить Москву и принять участие в Параде Победы. Тогда же, по прибытии американца, должно быть якобы подписано мирное соглашение по Украине. Le Point, ссылалась на свои эксклюзивные источники информации, которые гарантировали достоверность этих сведений. Утверждение французов опровергли сначала Кремль, а потом и сам Трамп. Но фейк вряд ли был случайным: Трампа и Путина пытаются выставить людьми, которых связывают не только деловые отношения - недаром когда-то против Трампа даже проводили расследование, не является ли он агентом Москвы? Le Point явно решила поучаствовать в глобальной политике и заработать очки на скандале, а заодно устроить провокацию, которая отодвинет заключение соглашений по Украине.