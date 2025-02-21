Муфтий рассказал об издании Корана на белорусском языке и уникальных экспонатах музея

Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь получило права от Духовного управления мусульман Республики Татарстан на переиздание и распространение в Республике Беларусь легендарного казанского Корана - "Казан Басма" - كلام شريف "Калям Шариф", подготовленного ДУМ РТ в 2016 году. Это издание уже признано одним из лучших изданий Корана в мире, адаптированного для мусульман, для которых арабский язык не является родным.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

"Вместе с коллективом богословов Татарстана перевели Коран на русский язык. Более того, на сегодняшний день уже сделан окончательный перевод Корана на родной белорусский язык. На последнем ученом совете будем обсуждать замечания, пожелания, дизайн и передавать в типографию для того, чтобы к концу 2025 года 5 тыс. экземпляров на первый раз издать, чтобы на все века последующим поколениям сохранить наш родной белорусский язык, такой выразительный, благозвучный, напевный".

Белорусские мусульмане еще более 150 лет назад широко использовали казанские Кораны.

В музее ислама Минской соборной мечети имеется большое количество старинных казанских Коранов, поступивших от семей белорусских мусульман. И на сегодняшний день казанские Кораны вновь вернулись на земли Беларуси для мусульман нашей страны.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

"Я решил, что вестибюль не просто место для встреч людей до и после молитв, а наглядное воздействие на души их. Музей ислама с ценнейшими экспонатами. Самое главное, самое ценное в жизни мусульман - Коран. И Коран не только современного вида и издания, а копия первого Корана VII века. А перед ним разместили копии первых аят (стихов) Корана. На финиковых листках записывали для памяти, на костях, на камнях, на дощечках. Мы показали наглядно, чтобы особенно детям было доступно, каким образом хранили общий текст Корана. А для того чтобы было убедительней, наши работники разместили первый текст параллельно с современным Кораном и доказали, что никаких изменений за все эти тысячи лет не произошло. Текст сохранен точка в точку, запятая в запятую".