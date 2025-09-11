Мухин: Закрытие Польшей границ с Беларусью - это демонстративный акт

"Закрытие Польшей границ с Беларусью - это демонстративный акт, который сделан для того, чтобы подчеркнуть якобы агрессивность России и Беларуси. Это тот новый нарратив, который распространяется в Брюсселе, европейских столицах, в том числе и в Варшаве и который преследует только одну цель: как можно больше средств выделить на оборону ЕС. Это фактор давления на представительные органы европейских стран, потому что в последнее время депутаты, оглядываясь на то, какую помощь Украине они уже оказали и какое влияние на карман налогоплательщиков окажет новая помощь, конечно, находятся в большом затруднении. Вот для того, чтобы переубедить их, чтобы принудить их к выделению этой финансовой помощи Украине и на вооружение, собственно, эти провокации и организовываются".