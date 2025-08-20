На белорусский безвиз Латвия отвечает шпиономанией

Похоже, власти наших стран-соседок не только не желают видеть гостей у себя, но всеми правдами-неправдами стараются предотвратить посещение своими гражданами Беларуси. Но люди, несмотря на еврозапреты и запугивания, все равно едут. С начала действия безвиза нашу страну посетили более миллиона европейцев. Воочию оценили белорусские реалии и нереальную "беспристрастность" собственных СМИ. А недавно одна из соседок Беларуси натурально "пробила дно", обвинив проживающую на своей территории белорусскую диаспору в поездке на праздник в Беларусь. Так сказать, ударив своей шпиономанией по нашему безвизу.

Латвия, похоже, увидала новую угрозу для себя. Служба госбезопасности (глубокого бурения, как шутят местные жители) рассмотрела эту угрозу в белорусском Глубоком. А если точнее, в приезде сюда на праздник "Вишневый фест" ансамбля Екабпилсского белорусского общества "Спатканне".

В принципе логика Риги отчасти понятна. Который год подряд пропаганда вбивает своим гражданам в головы: не ходите, господа и леди, в Беларусь гулять. Ведь в Беларуси гориллы и злые крокодилы, которые обязательно будут вербовать, бить и обижать. И тут целый творческий коллектив белорусской диаспоры едет в Глубокое на праздник. И возвращается. Причем неизбитый и довольный. Какие могут быть сомнения: все явно завербованы, а может и не по разу.

Проект "Площадка" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d336cef-0843-4d5a-b644-1470997265f6/conversions/a88cea50-bf7a-4608-8b57-158329d47913-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d336cef-0843-4d5a-b644-1470997265f6/conversions/a88cea50-bf7a-4608-8b57-158329d47913-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d336cef-0843-4d5a-b644-1470997265f6/conversions/a88cea50-bf7a-4608-8b57-158329d47913-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d336cef-0843-4d5a-b644-1470997265f6/conversions/a88cea50-bf7a-4608-8b57-158329d47913-xl-___webp_1920.webp 1920w

Столь извращенную логику во многом объясняет биография руководителя латвийской Службы госбезопасности.

Как выяснил Baltnews, родившийся в 1973-м Нормундс Межвиетс примерно в 2005 году отправился на обучение в американский город Лэнгли. Тот самый, где находится штаб-квартира ЦРУ. А после возвращения в Латвию стал быстро продвигаться по карьере в Полиции безопасности, превратившись за 9 лет из инспектора в руководителя ведомства. При этом работа Полиции безопасности стала все заметнее фокусироваться на борьбе с русскоязычными, в число которых была отнесена и белорусская диаспора в Латвии.

СГБ превратилась в аппарат искоренения не просто симпатий по отношению к русскоязычным жителям Латвии, а самого понятия добрососедства на "нееэсовских" направлениях.

И это при том, что свой первый вуз - Латвийский университет - будущий глава СГБ закончил со степенями магистра политологии и магистра гуманитарных наук.

Такие же "гуманитарии" из спецслужб превратили живописное приграничье сопредельной с Беларусью Латгалии (южной Латвии) в бесконечное кладбище из безымянных могил убиваемых ими мигрантов. А "гуманитарии" из латвийского Минюста летом 2022 года лоббировали разработку закона, разрешающего изымать имущество Беларуси и России, чтобы отобрать наш санаторий "Белоруссия" в курортной Юрмале.

При этом с 2022-го (уже три года) МИД Латвии призывает своих граждан не ездить в Беларусь. А нынешним летом латвийский сейм уже прямо запретил это депутатам и ряду служащих. Им запрещены не только выезд, но и следование транзитом через территорию Беларуси и России. Ранее латвийский парламент поддержал поправки к закону, запрещающие организацию турпоездок в наши страны.

А люди все равно едут. По данным Госпогранкомитета, с 1 января 2025 года в Беларусь по безвизу приехали 139 785 иностранных граждан из 38 стран.

И большинство путешественников - из стран-соседей Беларуси. Причем Латвия занимает в этом списке второе место.

С 15 апреля 2022 года нашу страну посетил 1 171 521 житель Европы:

Из Латвии – 373 301

Из Литвы – 638 578

Из Польши – 118 748

В числе гостей из Латвии были и участники белорусского общества "Спатканне" из Екабпилса - ансамбль белорусской песни "Завіруха". На попытавшемся устроить им травлю телеканале LTV участники ансамбля напомнили, что цель деятельности их общества - познание, сохранение и популяризация белорусской культуры и традиций. А целью поездки в Беларусь и выступления в Глубоком было показать культуру Латвии и латгальские песни.