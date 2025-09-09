На границе с Польшей задержаны нарушители с аэростатами и газовыми баллонами

По информации Госпогранкомитета, четверо белорусов пытались запустить аэростат с приусадебного участка в Каменецком районе.



При задержании они попытались скрыться, но пограничники и силовая поддержка ОМОНа сделали свое дело. Недалеко от места были найдены более 100 газовых баллонов, 5 коробок с аэростатическими шарами, 25 GPS-трекеров, тепловизор, а также 8 сим-карт польского оператора мобильной связи.



Все указывает на то, что к делу нарушители подошли основательно. В отношении задержанных начат административный процесс.