На границе с Польшей задержаны нарушители с аэростатами и газовыми баллонами
Автор:Редакция news.by
Планы контрабандистов сорвали брестские пограничники: на границе с Польшей задержана группа нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами.
По информации Госпогранкомитета, четверо белорусов пытались запустить аэростат с приусадебного участка в Каменецком районе.
При задержании они попытались скрыться, но пограничники и силовая поддержка ОМОНа сделали свое дело. Недалеко от места были найдены более 100 газовых баллонов, 5 коробок с аэростатическими шарами, 25 GPS-трекеров, тепловизор, а также 8 сим-карт польского оператора мобильной связи.
Все указывает на то, что к делу нарушители подошли основательно. В отношении задержанных начат административный процесс.