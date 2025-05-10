На "Линии Сталина" оживает история - ежегодно сюда съезжаются тысячи туристов

"Линия Сталина" - одна из наиболее грандиозных исторических фортификаций на территории Беларуси. Туристы обязательно включают ее в свой маршрут.

"Линия Сталина" - сооружение оборонительное. И это был самый мощный укрепрайон Белорусского военного округа с задачей прикрытия важного экономического, политического и транспортного узла города Минска.

Идея создания историко-культурного памятника тем, кто встретил врага на "Линии Сталина", принадлежит благотворительному фонду "Память Афгана". В 2005 году музей создавался методом народной стройки. Объединив усилия, белорусы внесли вклад в строительство народного достояния страны.

Сегодня "Линия Сталина" - один из самых крупных музейных комплексов Беларуси под открытым небом. Ежегодно сюда съезжаются тысячи людей со всей страны и из-за рубежа, чтобы посмотреть на реконструкции сражений, военную технику, окопы или пострелять из холостого оружия.

На площади около 40 гектаров удалось восстановить места огневых сражений: воссоздана фронтовая переправа, оборудованы артиллерийские батареи. Сейчас реставраторы трудятся над созданием редчайшего танка Т-34-57. Работу над "новинкой" планируют завершить к июню - к юбилею комплекса.

Комплекс собрал наиболее полную в Беларуси коллекцию военной техники: артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия. Все объекты подлинные, и это подогревает интерес туристов.