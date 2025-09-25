В Минске прошло заседание Республиканского совета по исторической политике. Ученые, общественные деятели, представители органов власти собрались в Национальной академии наук Беларуси, чтобы обсудить ключевые вопросы направления.

Главной темой заседания стало объективное отражение исторического развития Беларуси. Участники сошлись во мнении, что каждый факт должен быть подтвержден архивными документами, каждая деталь - результатом серьезных исследований. История страны в учебниках, экскурсиях, научных трудах должна преподноситься без приукрашиваний и замалчиваний - такой подход позволит укрепить историческую правду и донести ее до будущих поколений.

"Как пример, стоит посмотреть, как отразили исторические события и День народного единства польские телеканалы и белорусские СМИ. Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь победила, потому что у нас был более глубокий материал, который подкреплен соответствующей фактурой, разбитый на блоки (промышленность, социальная сфера, состояние белорусских земель). В режиме реального времени необходимо, чтобы и остальные исторические события отражались именно таким образом", - заявил глава Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой.