Начало холодной войны с Западом: дипломатия замерзает, соседи Беларуси одевают доспехи НАТО

Непростые отношения с Польшей и странами Балтии у Беларуси были, пожалуй, всегда. Порой теплели, но зачастую находились в холодной фазе. Причем разрыв диалога был не нашей инициативой. Дипломатия начала замерзать с 2010 года. Тогда же соседи начали "точить ножи" и одеваться в доспехи, которые любезно предоставили страны НАТО.

Как отреагировал на это Президент Беларуси? Какие меры предпринял? И какой план действий выстроил на следующее десятилетие? Об этом в новом выпуске "По форме. Главнокомандующий".

21 февраля 2011 года. Глава белорусского государства посетил 2-ю инженерную бригаду в Соснах.

"Мы должны защитить кусок земли, на котором будем жить не только мы, но и наши дети. Если в каких-то шальных головах бродят мысли, что мы кому-то под ноги можем бросить свою землю и страну, я прошу этих людей задуматься и успокоиться. Беларусь имеет боеспособную армию, чтобы обеспечить мир. Мы свою землю, территорию будем защищать всеми имеющимися средствами и ресурсами", - подчеркнул белорусский лидер.

Новое десятилетие двухтысячных стартовало с международных скандальных новостей. Польша ввела санкции против ряда белорусских политиков и запретила въезд в страну главе государства Александру Лукашенко. Варшава критиковала белорусского лидера якобы за разгон протестных акций, организованных оппозицией после выборов. Одновременно с этим наши западные соседи усилили милитаризацию страны.



Под покровительством НАТО польские военные прошли переподготовку как на своей территории, так и на американских базах. Увеличили численность Вооруженных сил за счет создания резервного компонента и войск территориальной обороны. Отмечалась активность на полигонах и в воздухе - количество полетов разведывательной авиации альянса у границ Беларуси увеличилось в разы.



А завершилось десятилетие и вовсе созданием механизированной дивизии у белорусских рубежей. Главнокомандующий Александр Лукашенко осознавал, что настало время писать очередную страницу белорусской армии с учетом новых вызовов и угроз. Как и сегодня, тогда мы внимательно наблюдали за действиями соседей, продолжая вкладывать силы в первую очередь в свои внутренние дела, а не вмешиваться в чужие.

И пока одни страны махали кулаками, другие протягивали руку помощи. 2 августа 2010 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о направлении военнослужащих для участия в деятельности по поддержанию международного мира в Ливанской Республике.

В миссии ООН приняли участие около 50 белорусских военных в качестве офицеров штаба, врачей госпиталя, а также специалистов по военно-гражданскому взаимодействию. Белорусские миротворцы завершили деятельность лишь в 2023 году, внеся огромный вклад в поддержание стабильности в регионе.

А теперь вернемся к внутренним вопросам и пройдемся по главным событиям того периода. Главнокомандующий подписал план строительства и развития Вооруженных Сил на 2011-2015 годы. Выражаясь художественным языком, для военных этот документ - "библия". Согласно нему, в ближайшие годы офицерам предстояло решить ряд важных задач, среди которых и оптимизация боевого состава и численности войск, и перевооружение современными образцами (акцент делался на отечественное производство вооружения и техники), а также сохранение кадрового потенциала.

За первую пятилетку белорусская армия трижды сдавала боевой экзамен: учения "Щит Союза - 2011", "Запад-2013" и "Щит Союза - 2015". Тренировки проводились совместно с российскими коллегами.



Масштаб впечатляющий: свыше 10 тыс. военных, сотни единиц боевой техники, авиации, десятки полигонов. Разрывы снарядов были слышны, пожалуй, даже за кордоном. Хотя прислушиваться не стоило - на учения были приглашены наблюдатели из 60 стран. В последующем, подводя итоги совместных маневров, Главнокомандующий сделал очень важное умозаключение.

Выступая перед командным составом Вооруженных Сил, Александр Лукашенко сказал: "Необходимо большее внимание уделять и проведению собственных учений без привязки к России. Надеяться на самых близких, родных нам братьев мы будем. Это хорошо. Но всегда надо рассчитывать на себя. Если нам кто-то плечо подставит - это будет в плюс. Поэтому нам надо спланировать наши учения таким образом, чтобы мы согласно концепции, могли проводить мобильные небольшие учения".

Поставленная задача реализуется и сегодня. Взводные, ротные, батальонные учения проводятся на постоянной основе.

Большое внимание было уделено производству собственного вооружения, модернизации советского наследия и качественной подготовке кадров.

Факт В 2010 году в строй белорусской армии становятся дроны - создан 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов

Тогда задача перед офицерами центра стояла непростая: оперативно построить систему применения беспилотников и обучения специалистов, интегрироваться в боевую подготовку войск. Все пункты были выполнены. Сегодня ежемесячно через центр проходят сотни военнослужащих. После обучения они получают знания и диплом оператора дрона.

Что касается вооружения, технопарк стремительно обновлялся. В декабре 2011 года в Беларусь прибыла первая батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Только за пять лет на вооружение было принято свыше ста образцов военной и специальной техники. В войска поступили тысячи единиц автомобилей. Все модернизировалось, ремонтировалось, закупалось… Материальный вклад государства в армию дает плоды: Вооруженные Силы наращивают броню.

В июле 2016 года Главнокомандующий утвердил новую Военную доктрину.

И если раньше в документе были прописаны общие понятия, то в нынешней редакции указаны конкретные угрозы. А именно, что некоторые государства в европейском регионе "пытаются спровоцировать внутренние вооруженные конфликты с применением как военной силы, так и с помощью террористических и диверсионных сил". В этой связи в Беларуси был создан план действий против гибридной войны и цветной революции. При разработке доктрины и дальнейших изменений в тактике учитывался и опыт Украины в донбасском конфликте. В этот период отношения с западными соседями находятся в холодной стадии.

Польша и страны Балтии начали своеобразную милитари-гонку: все гостеприимнее принимали на своей земле военнослужащих НАТО, закупали вооружение, создавали новые подразделения на наших рубежах.

Так, появилась новость о том, что Польша в ближайшее время планирует сформировать дивизию сухопутных войск на восточном направлении. В 2019-м натовские гусеницы уже гремели у наших границ.

Главнокомандующий снова анализирует на десять шагов вперед.

Из Послания белорусскому народу и парламенту (21 апреля 2017 года):

"Обострение международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней безопасности нашего миролюбивого государства. Наиболее весомым аргументом, способным охладить горячие головы, является белорусская армия. Она мобильна, хорошо обучена и вооружена современными средствами ведения боя. Народ Беларуси может быть уверен, что мирная жизнь в нашем государстве, его территориальная целостность надежно защищены".

В декабре 2019 года Президент утвердил план обороны на очередное пятилетие и Концепцию строительства и развития армии до 2030 года. В них сделан акцент на предотвращении развязывания агрессии и стратегическом сдерживании. Как в воду глядел...