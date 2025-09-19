3.64 BYN
Награждения, открытие новых объектов и яркий концерт. Заславль с размахом примет "Дожинки"
20 сентября в Минской области пройдут "Дожинки". Это праздник, который впечатляет своим неповторимым колоритом. Он обещает быть масштабным и разнообразным, а синоптики прогнозируют солнечную погоду.
На протяжении всего дня корреспонденты "Первого информационного" будут передавать колорит народного праздника. В самом центре Заславля уже расположилась выездная студия.
В этом году у Минской области особый повод для гордости - аграрии региона намолотили более 2 млн 200 тыс. тонн зерна. И это самый весомый результат страны. На фестиваль-ярмарку тружеников села в Заславль приедут тысячи участников и гостей со всей страны.
В городе пройдут церемонии открытия социально значимых объектов. Среди них молодежный парк, краеведческий музей в формате open air, клуб юного патриота. Все мероприятия начнутся в 11:00.
Приехать на праздник хлеборобов можно на общественном транспорте. Со столичного автовокзала "Центральный" и от Каменной Горки будут курсировать специальные автобусы. Добраться можно и на электричках.