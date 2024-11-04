Наркотики в пакетах из-под удобрения для голубики - как таможня раскрыла работу ОПГ

В пункт таможенного оформления "Варшавский" заехал кроссовер Audi. Началась стандартная процедура по проверке багажа. Для водителя и пассажиров все прошло, как обычно, за одним исключением - они не знали, что провозят 5 килограммов психотропа 4СМС. А вот сотрудники Брестской таможни это знали, но, чтобы не спугнуть организаторов канала по поставке наркотиков из Европы в Россию через Беларусь не говорили челнокам ни слова, ведь случайными пешками в этой истории были именно они, а настоящих бенефициаров предстояло установить в рамках спецоперации оперативников Брестской таможни.

Необходимо было понять, как товар перемещается, в каких упаковках, и знают ли люди, которые перевозят данный товар, о возможном незаконном перемещении психотропных веществ, отметил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Эдуард Данилович. По его словам, важно было установить всех участников данной международной преступной группы. "С этой целью мы и контролировали перемещение данной категории товара под видом удобрений для голубики и информацию в последующем передавали сотрудникам наркоконтроля", - рассказал он.

Склад наркодилеров находился в Польше. Там 4-СМС пересыпали в пакеты из-под удобрения для голубики по 5 килограммов. Дело в том, что эта подсыпка была максимально похожа на данный психотроп.

Челноков, которые перевозили наркотики через границу, находили в интернете, не сообщая людям, что они на самом деле будут провозить через границу, им платили копейки. За неделю "под контролем" Брестской таможни через границу было перемещено 45 пакетов с наркотиками. Это 225 килограммов психотропа 4-СМС. Позже все данные о наркодилерах сотрудники Брестской таможни передали бойцам наркоконтроля, которые и провели задержания участников ОПГ, в том числе и России.

Спецоперации по разоблачению международных наркосиндикатов - то, чем славится Брестская таможня. Чего только стоит задержание группы, которая везла из Европы в Россию через Беларусь более тонны наркотиков.