Народному артисту СССР Геннадию Овсянникову исполнилось 90

Наш последний актер в звании народного артиста СССР сегодня встречает юбилей. Геннадию Овсянникову - 90! Любимого зрителями купаловца поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что в летописи современной белорусской культуры есть яркие страницы благодаря таланту, мастерству и безграничной любви к Родине у Овсянникова.

Дядя Гена в строю, в эти минуты на сцене родного и единственного в трудовой книжке Купаловского театра. Его Пранцись уже спас Павлинку, теперь поздравления в честь мастера. Свою видеооткрытку подготовил и "Первый информационный".

Боцман по духу. Не зря стремился "ходить по морям". Поступал в рижское мореходное. Дал себе обещание и с присущей легкостью 19 февраля легенда встречает без десяти век. На том же месте.

Народный с могилевской закалкой. Он видел зверства нацистов в лесах под Климовичами. И выжил. Не оттого ли такая любовь к жизни?

Это в 70-х его характерные "мужики" будут прорываться сквозь белорусские телевизоры. Более 70 фильмов в портфолио. Белтелерадиокомпания бережно хранит сериалы с его участием.

С 1957-го купаловец. Один из тех, кто придал театру статусности. Но не с первых ролей. Сначала комедийные, когда в 20 с хвостиком в "дедах".

Разглядели глубокого трагикомика. Золотая эпоха - под пером Макаенка. Почти во всех его пьесах - Овсянников.

Сыграно более 100 ролей. В 1991-м, за 5 дней до краха Советского Союза, Овсянников становится народным артистом СССР. Последний белорусский в таком статусе.

Сегодня легенда играет в шести спектаклях. Его Пранцись стабильно заезжает в гости к Павлинке. И дударевский "Вечер" наступает в театре с его появлением.

Люди идут на Овсянникова. А он так же требователен к себе. Фирменный крават вместо бабочки, непременно за полтора часа до спектакля и каждому артисту - внимание.

Легенда не "забронзовела". Разве что только в прямом смысле. Народный друг Иван Миско лепит актера с 60-х.