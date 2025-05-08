Нарушитель границы - как американец Антон Росс нелегально попал в Беларусь и что с ним будет дальше

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Больше трех недель гражданин Америки и Чехии Антон Росс провел в РНПЦ психического здоровья под наблюдением врачей. Буквально минуты остаются до его встречи с родными. Росс о таком воссоединении еще даже не догадывается. Сложно представить, какой будет реакция.

Его мать утверждает, что у сына проблемы с памятью. До этого он часто терялся или находился в дезориентированном состоянии. Лариса Росс 13 часов провела за рулем, чтобы забрать сына. Подъехав к границе, долго думала, въезжать ли. Она гражданка Украины, на соседнем сидении американец, отец Антона. Родители давно не вместе, но поиски их мальчика объединили.

Лариса вспоминает, как мучилась, увидев кадры, на которых в товарном вагоне лежал единственный сын, свернутый калачиком, вероятно, замерзший. И не зафиксируй его камера в Беларуси, был бы он жив?

"Жалко, что он так вот поступил. Я приношу свои извинения, потому что конечно, это правонарушение. Но можно ему только простить, потому что у него проблемы с памятью. Началось все это недавно, в декабре. Может быть из-за стресса, еще он дважды коронавирус перенес", - рассказала мать Антона Росса, гражданка Украины и Чехии Лариса Росс.

Вся эта история полна деталей. И только вникнув, понимаешь, какой хэппи-энд их ждет. Его могли принять за шпиона или натовского дезертира. Все помнят, как в те самые дни в литовском болоте в бронемашине тонули американские военнослужащие. Могли ведь и не разбираться. Сам Росс в интервью нашему телеканалу признавался, что нигде и никогда не служил, просто очень хотел в Беларусь.

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"Когда он был здесь в прошлый раз, он написал мне: "Я приземлился в раю". И это то, как он чувствует себя в Беларуси, как относится к стране. Конечно, я переживал, когда узнал, каким образом он сейчас очутился здесь. Но в каком-то смысле я был рад, что он здесь, потому что я действительно хотел, чтобы он вернулся", - поделился отец Антона Росса, гражданин США Вильем Питер Росс.

Попасть в Беларусь любыми путями - это было как наваждение, маниакальное желание. В семье нет финансовых проблем, родители могли помочь.

"В ходе разбирательства установлено, что 24 марта, данный гражданин США дважды пытался легально въехать через автодорожные пункты пропуска из Литвы в Беларусь. Однако ему было отказано во въезде на основании статьи 30 закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. Молодой человек не смог подтвердить цель визита в Республику Беларусь и не имел достаточного количества денежных средств для покрытия расходов во время пребывания в нашей стране. После этого он решил нарушить государственную границу", - заявил официальный представитель Государственного погранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Помимо обследований в Беларуси психологами и психотерапевтами, парень прошел практически полный чекап организма. Он жаловался на головные боли - его принимал невролог, потом боли в животе были - осмотрел хирург и терапевт. Патологий не было найдено.

И вот несколько сотен метров. Они так долго не виделись. О том, что сын жив и где именно его искать, родители узнали, посмотрев репортаж на нашем канале.

Антон - гражданин Америки. Соединенные Штаты признали, что Росс незаконно попал в Беларусь. Его судьба только в руках Беларуси.

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Лариса не выпускала ладонь сына, а уже в машине достала приготовленные наспех бутерброды. Попросили только об одном - завезти в белорусский магазин. По дороге уже вместе они рассматривали Минск. До границы ехали молча, такие уставшие, но теперь они вместе. Единственный сын рядом, с ним все хорошо. Этот случай скорее исключение, если глобально. А в любой бы стране так человечно отнеслись к чужой беде?

Антон Росс вместе с родителями белорусскую границу пересек в ночь на 8 мая. Впереди их ждет небольшая остановка в Литве, а дальше дорога домой. Самое главное, как сказала мама, это восстановление сына. И именно его здоровьем и планируют заняться в ближайшее время.