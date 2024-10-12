"Наши дети продолжат эти добрые традиции" - Наталья Кочанова об акции "Дай лесу новае жыццё!"

12 октября с самого утра возле деревни Слобода, что в Столбцовском районе, трудится зеленый десант. Члены Совета Республики принимают участие в акции "Дай лесу новае жыццё!", старт которой накануне дал президент.

Цель этой акции не только восстановить поврежденные участки после разгулявшейся стихии - каждое посаженное дерево станет символом заботы о родной Беларуси.

Лес- это наше общенародное достояние.

"У нас нет каких-то ограничений в возможностипользоваться этим природным богатством. И если случаются какие-то вещи техногенного характера, природные катаклизмы, которые наносят урон нашему общему достоянию, наш моральный, гражданский долг прийти и навести порядок, исправить ущерб, который был нанесен лесу, природе. Это и является свидетельством консолидации белорусской нации", - считает председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Сивец.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Для нас лес значит очень многое. Это и экология, это и наше богатство, это наш экспорт, это производство мебели и все те отрасли, где используется древесина. Поэтому, конечно, абсолютно правильно Александр Григорьевич поставил задачу, что в кратчайшие сроки надо все восстановить. Очень рада тому, что сегодня здесь с нами присутствуют дети наши, которые точно будут дальше продолжать эти добрые традиции".

По словам министра лесного хозяйства Беларуси Александра Кулика, в результате июльской непогоды в республике повреждено порядка 6 млн кубометров древесины. "2 августа Президент установил сроки. В первую очередь необходимо убрать высокопродуктивную древесину, пустить ее в промышленность, производство. Эта задача выполняется. Следующая задача - это лесовосстановление", - сказал Александр Кулик.