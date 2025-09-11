3.64 BYN
Наталья Эйсмонт: Президент Беларуси помиловал 52 человека исходя из принципов гуманизма
Автор:Редакция news.by
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала информационному агентству ТАСС помилование 52 человек.
"Да, сегодня президентом Беларуси помилованы 52 человека. Исходя из принципов гуманизма. Учитывался также возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей. В числе помилованных - лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ. Все они сегодня покинули территорию Республики Беларусь", - рассказала пресс-секретарь.