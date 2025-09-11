Наталья Эйсмонт: Президент Беларуси помиловал 52 человека исходя из принципов гуманизма

"Да, сегодня президентом Беларуси помилованы 52 человека. Исходя из принципов гуманизма. Учитывался также возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей. В числе помилованных - лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ. Все они сегодня покинули территорию Республики Беларусь", - рассказала пресс-секретарь.