Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля - победителя ждет приз
Национальный банк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля. Дедлайн - 7 ноября. Условия 24 сентября огласил регулятор.
Нынешний знак в виде двух букв латинского алфавита - Br - правление Нацбанка утвердило 20 лет назад - в мае 2005 года и рекомендовало банкам, юридическим и физическим лицам использовать его. Это касалось рекламы, информационных и справочных материалов.
Пришло время для обновления.
Андрей Картун, зампредседателя правления Нацбанка Беларуси: "Планируем, что до конца года будем иметь новый графический символ. Преимущество будут иметь те эскизы, которые содержат одну букву и соответствуют латинице, русскому или белорусскому языку. Например, мы сейчас видим, что практически все страны мира используют именно одну букву, и она всегда ассоциируется с какой-то валютой. Мы такой обзор сделали и, думаю, нужно, чтобы и у нас была одна буква".
Эскизный проект графического знака выполняется в произвольной форме, может быть представлен в цветном виде в графическом или векторном формате. Лучшие работы отберет комиссия, а победителя помогут выбрать все желающие через открытое голосования на сайте Нацбанка с 17 по 28 ноября. Главный приз для победителя - 3 тыс. белорусских рублей. Участники должны постоянно проживать в Беларуси (допускаются команды).
Итоги огласят до 31 декабря.