Нацбанк призывает белорусов пользоваться белорусскими платежными инструментами и сервисами

Начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Антон Подрез сообщил, что у клиентов отдельных белорусских банков наблюдаются трудности с использованием платежного сервиса Apple Pay, в связи с чем Нацбанк призывает пользоваться национальными платежными инструментами и сервисами, пишет БЕЛТА.

"Белорусские банки не могут прямо влиять на политику и операционные решения иностранных платежных сервисов. Тем не менее наши банки ведут активную работу, чтобы минимизировать неудобства для своих клиентов и восстановить возможность использования сервиса", - сказал Антон Подрез.

Он призвал граждан использовать при оплате товаров и услуг карты национальной платежной системы "Белкарт" и отечественные платежные инструменты и сервисы, такие как БЕЛКАРТ PAY и E-pos. Они обладают не меньшей функциональностью внутри страны, а главное - за их бесперебойную работу отвечает Национальный банк и белорусские банки.

Антон Подрез также рассказал, что в настоящее время Нацбанк проводит работу по расширению функционала системы мгновенных платежей, чтобы физические лица могли выполнять платежи в пользу юрлиц и ИП в режиме реального времени.

По его словам, реализация этого проекта позволит физическим лицам осуществлять платежи по QR-коду с использованием платежного приложения любого белорусского банка или поставщика платежных услуг.