"Не отчаиваться и не терять надежды" - Смольский о решении FIS о недопуске белорусов и россиян

"Как будто бы это было все сделано специально для того, чтобы дать некую краткосрочную надежду спортсменам, чтобы они обрели какое-то окрыление, а потом очень жестко ударить по их восприятиям и опять же подавить, так скажем, желание тренироваться, выступать и развиваться. Вероятно, это сделано просто было специально для того, чтобы спортсмены еще хуже себя чувствовали. Но я им порекомендую ни в коем случае не отчаиваться и не терять надежды. Работать, развиваться и уверен, что какие-то моменты все равно будут на нашей стороне".