3.68 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
"Не отчаиваться и не терять надежды" - Смольский о решении FIS о недопуске белорусов и россиян
Ситуацию с отстранением биатлонистов Беларуси и России от олимпийского отбора в интервью "Первому информационному" прокомментировал один из лидеров мирового биатлона и капитан сборной Беларуси Антон Смольский.
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону:
"Как будто бы это было все сделано специально для того, чтобы дать некую краткосрочную надежду спортсменам, чтобы они обрели какое-то окрыление, а потом очень жестко ударить по их восприятиям и опять же подавить, так скажем, желание тренироваться, выступать и развиваться. Вероятно, это сделано просто было специально для того, чтобы спортсмены еще хуже себя чувствовали. Но я им порекомендую ни в коем случае не отчаиваться и не терять надежды. Работать, развиваться и уверен, что какие-то моменты все равно будут на нашей стороне".
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.