Нотариусы проведут бесплатные консультации в честь Дня матери
Автор:Редакция news.by
В честь Дня матери нотариусы Беларуси 14 октября проконсультируют бесплатно.
В течение рабочего дня многодетные родители и родители детей-инвалидов при личном обращении к нотариусу смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию. Полный список нотариальных контор и бюро, их контактные данные и время работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".
Фото: pexels.com