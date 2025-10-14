Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Нотариусы проведут бесплатные консультации в честь Дня матери

В честь Дня матери нотариусы Беларуси 14 октября проконсультируют бесплатно.

В течение рабочего дня многодетные родители и родители детей-инвалидов при личном обращении к нотариусу смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию. Полный список нотариальных контор и бюро, их контактные данные и время работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".

Фото: pexels.com

