Новая котельная, площадка по выращиванию ценных пород рыб - как развивается Хотимск
Сильные регионы - сильная страна. И для улучшения экономических показателей государства важно равномерное развитие областных центров, а еще важно укреплять и создавать для жизни на местах необходимую инфраструктуру и социальные объекты.
Это стало возможным, в том числе, благодаря программе "Один район - один проект". Старт инициативы Президента Беларуси был дан в 2022 году.
"Один район - один проект"
Строительная площадка в самом центре Хотимска. Одновременно в работе несколько десятков специалистов: от экскаваторщиков до электриков. Городская котельная. По замыслу энергетиков, она заменит две малоэффективные. Кстати, устанавливают отечественные сжигающие котлы, а значит, будет еще и экономичной. Работать будет в основном на щепе.
Сергей Бусел, директор Хотимского УКП Жилкомхоз:
"Эффективность этой котельной будет намного выше ввиду того, что оборудование новое - использовались новые технологии. И конечно, это будет большим плюсом для того, чтобы в домах жителей нашего района было тепло. Данная котельная будет отапливать две школы и два детсада".
Объект удалось построить благодаря госпрограмме "Энергосбережение", усилив тем самым энергетическую безопасность поселка. А в ангарах, что на окраине райцентра, скоро еще больше укрепят продовольственную безопасность, причем в масштабах всей страны.
Виталий Бомихов, директор УП "Рыбхоз Палуж":
"Здесь планируется производство товарной рыбы полного цикла - от икринки до товарной весом 1,5 кг. Этот проект на завершающей стадии реализации. В декабре планируем запускать рыбу для дальнейшего выращивания".
5 артезианских скважин обеспечат 30 производственных бассейнов чистейшей водой. Автономное энергоснабжение, биоустановки, в том числе по насыщению кислородом. Скоро заработает санитарная зона. Мощность комплекса - 1 тысяча тонн продукции в год.
Геворг Мелконян, председатель Хотимского райисполкома:
"Это новые рабочие места и экспортно-ориентированное направление для нашего региона. Особенно важно, что в таких маленьких регионах, отдаленных от Минска, мы не отстаем от столицы. Здесь появится новая инфраструктура, новые дороги. Это все делается для людей".
Кстати, в планах рядом с производством - построить жилой дом для специалистов.
Мария Якубовская, начальник управления Комитета экономики Могилевского облисполкома:
"31 проект по Могилевской области стоимостью 1 млрд 200 млн рублей. И будет создано в результате 1 500 рабочих мест. В этом году реализован крупный проект по строительству мусороперерабатывающего завода в Бобруйске. Производство батончиков в Быхове, производство в Кричеве фиброцементных панелей".
Скоро свои дивиденды начнет приносить и свиноводческий комплекс на 50 тысяч голов. Пожалуй, самый крупный - в Могилевской области.
Инвестором выступил Климовичский комбинат хлебопродуктов. С вводом объекта он станет крупнейшим поставщиком свинины не только на юго-востоке региона.
Александр Авденя, директор ОАО "Климовичский КХП":
"Строительство свиноводческого комплекса подразделяется на два этапа. Первый уже введен и вышел на мощность в мае 2025 года. Второй строится сейчас. Эта откормочная площадка с учетом построенного репродуктора позволит нам в два раза увеличить объемы производства свинины, что позволит загрузить мясокомбинаты и получать дополнительную прибыль".
В разработке - уже новый инвестпроект: модернизация линии гранулирования на КХП, что позволит увеличить производство комбикорма до 10 тысяч тонн в месяц.