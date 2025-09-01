Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Новая школа открылась в Островце

Новое учебное заведение открылось в Островецком районе. Эта школа в регионе впечатляет оснащением. Есть лингафонные кабинеты, мастерские, спортивные зоны, актовый зал.

В атомной столице Беларуси, как и во всей стране, начался учебный год. На территории нового микрорайона в Островце 1 сентября торжественно открылась новая средняя школа. За парты сядут около 300 ребят, в том числе и ученики трех первых классов.

Новое учреждение образования стало пятым в городе. Всего в Гродненском регионе около 118 тыс. учащихся, из них около 10 тыс. - первоклашки.

