Новая школа открылась в Островце

Новое учебное заведение открылось в Островецком районе. Эта школа в регионе впечатляет оснащением. Есть лингафонные кабинеты, мастерские, спортивные зоны, актовый зал.

В атомной столице Беларуси, как и во всей стране, начался учебный год. На территории нового микрорайона в Островце 1 сентября торжественно открылась новая средняя школа. За парты сядут около 300 ребят, в том числе и ученики трех первых классов.