Новые комбайны Гомсельмаш получили сельхозпредприятия Минской области к Празднику труда

Сельхозпредприятия Минской области к Празднику труда получили новые машины Гомсельмаш, на которых будут трудиться на заготовке кормов и жатве.

На сегодня в центральном регионе засеяно 240 тыс. гектаров яровых культур, что составляет только половину от всего объема. Аграрии региона в этом сезоне планируют собрать 3 млн т зерна (включая кукурузу и рапс). Для этого есть все необходимое: качественные семена и удобрения, специалисты и надежная техника.

Новые, в том числе флагманские модели отечественной техники торжественно вручили сельхозпредприятиям всех районов Минской области - это зерноуборочные и кормоуборочные комбайны Гомсельмаш. Среди счастливчиков-механизаторов есть и девушки - это хозяйки хлебных нив из Столбцовского и Слуцкого районов.

"Вместе со свекром я два сезона работала как помощник комбайнера. Мне действительно это нравится. Это приносит удовлетворение, так как ты понимаешь, что вносишь вклад в продовольственную безопасность страны. Планируем, что буду комбайнером я, а помощником станет свекор, то есть он передаст свои бразды правления мне", - отметила механизатор сельхозпредприятия "Весейский покров" в Слуцком районе Марина Пенязь.

механизатор сельхозпредприятия "Весейский покров" в Слуцком районе Марина Пенязь

Ключи от почти сотни машин хлеборобы получили из рук руководства центрального региона и первого заместителя гендиректора машиностроительного гиганта, которые отметили, что ставка на качественную механизацию - одни из гарантов хорошего урожая.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Мы уже начали подготовку к уборочной кампании. В ней будет задействовано свыше 1500 зерноуборочных и свыше 700 кормоуборочных комбайнов. Вместе с Гомсельмашем в Год белорусской женщины по-особенному подошли к покраске комбайнов: решили это сделать красиво и знаково, потому что наши женщины этого заслуживают. Они показывают, что способны, когда это необходимо, не просто коня на скаку остановить, а укротить и приручить 330 лошадиных сил, которые есть в этом комбайне".

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома

Дмитрий Афанасьев, первый заместитель гендиректора ОАО "Гомсельмаш":

"Все машины каждый год обновляются. Здесь все машины уже с новыми кабинами, двигателями, реверсивным вентилятором, централизованной системой смазки, чтобы работники не лазили каждый день, по два часа не смазывали. И я надеюсь, они нам все скажут спасибо по итогам этого года".

Дмитрий Афанасьев, первый заместитель гендиректора ОАО "Гомсельмаш"